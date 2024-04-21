РФ обратилась к МИД Турции из-за сложностей транзита россиян в Латинскую Америку

Российские дипломаты в Турции ожидают ответа от Турецкого Министерства и авиакомпании Turkish Airlines в связи с трудностями, с которыми сталкиваются российские граждане при транзите в страны Латинской Америки. Об этом заявил генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

По его словам, сотрудники российских загранучреждений тесно следят за ситуацией. Они направили официальные запросы в руководство Turkish Airlines в Стамбуле и Москве, а также в Турецкое Министерство Иностранных Дел. Они ожидают соответствующего ответа на свои запросы.

С конца февраля Turkish Airlines не разрешает посадку на свои рейсы в страны Латинской Америки пассажирам из РФ по нескольким причинам. Российским пассажирам указывают на “чистый” загранпаспорт или отсутствие багажа в качестве причин отказа. Иногда мотивы отказа вообще не объясняются. По словам пострадавших, авиакомпания пояснила им, что решение о недопуске принимает сторонняя компания, обеспечивающая безопасность в аэропорту.

Один из пострадавших рассказал, что его не пустили на борт самолета, летевшего в Мексику, из-за его российского паспорта. Он отметил, что все его документы были проверены еще на стойке регистрации в Санкт-Петербурге, и тогда всё было в порядке.

Молодой человек добавил, что это не единичный случай — еще несколько российских граждан не смогли вылететь из Турции. Он обратился к авиакомпании, требуя компенсации в размере 60 тысяч рублей за билет домой.