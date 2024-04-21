Мнение: Ненависть к Толику

Провел тут натурный эксперимент – разместил в своих блогах на ФБ, в Телеграме и ЖЖ коротенький текст о Чубайсе, отметив там общеизвестный факт отсутствия у него сколь-нибудь заметных богатств. Результат, как говорится, превзошел все ожидания: такого потока откровенной, нерассуждающей, какой-то даже нутряной злобы и ненависти я уж точно не ожидал. Причем – на всех трех площадках, то есть и от «рафинированных» представителей прогрессивной общественности (ФБ), и от пожилых и сильно «покрасневших» старперов (ЖЖ), и от ведущих меж собой нескончаемую войну украинцев и русских (Телеграм). Чубайс оказался реальным объединяющим символом для всех, казалось бы, ничем не связанных категорий еле живого политического Рунета! Это, я считаю, уже большой успех.

Самое во всем этом поразительное, что ненависть к «Рыжему», что сразу видно – живая, обжигающая, можно даже сказать, клокочущая. Что особенно забавно – она реально объединяет даже путинистов и антипутинистов; такое ощущение, что Чубайс реально всем, даже антагонистам, оттоптал одновременно все их трудовые мозоли. Хотя, казалось бы – как такое может быть? Ведь Анатолий Борисыч был более-менее на виду лишь в 90е, а уже в «нулевые» он – фигура второго, с момента увольнения из РАО ЕЭС – уже и третьего плана. С 2022 Чубайс тихо слинял из России, и с тех пор о нем вообще практически ни слуху ни духу. То есть – уже как минимум лет 15 средний обыватель о Чубайсе вообще ничего не знает, но вот поди ж ты – тем не менее страстно и с упоением ненавидит.

И это, заметим, при том, что вообще-то, по норме, наш обыватель органически неспособен ничего и никого помнить, если о человеке не было упоминаний 3 месяца, максимум – полгода. Да что полгода, уже и о коте Твиксе не вспомнят 9 из 10 граждан – завсегдатаев соцсетей! А сколько было переживаний…

Но Чубайс тут – явное исключение. В стране с 1990х постоянно происходили грандиозные аферы, воровали миллиардами, триллион долларов «на вооружение армии» растворился бесследно, были злодейские убийства, в стране фактически узаконили пытки, политики, включая Самого, нарушали все свои обещания с легкостью необыкновенной, догнать Португалию по ВВП за 25 лет так и не удалось… Пишут, что российское народонаселение готово понять и принять всё, но единственное, что оно никогда не забудет и не простит – то, как Чубайс всех кинул с двумя «Волгами» за ваучер. Обещал ведь, собака рыжая! Где Волга, гад? Хотя бы одна?!

Волга, дорогие друзья, впадает в Каспийское море.

Но я реально вижу в этом некий психологический феномен. Ясно же, что на деле русским людям в отношении Начальства плевать абсолютно на всё, их пресловутые «выносливость» и «терпение» (в переводе на общемировой – «толерантность») воистину безграничны. И только в некоторых, очень редких случаях их переклинивает. «Не забудем, не простим!» Сталину миллионы убитых, запытанных и тех, кого сгноили в ГУЛАГе, простили, даже не поморщившись. «Ну, видать, судьба была такая» – разводит руками мудрый русский народ, видать, искренне полагая, что народу и так дофига, миллион-другой туда-сюда – беда небольшая. Это, наверно, роднит нас с китайцами.

Но Чубайс..! Чубайсу мы не простим НИЧЕГО. Вы б видели, какая кровавая пена выступает на клыках добрых моих сограждан при одном упоминании – залюбуешься.

Я реально озадачился: блин, что же может быть причиной такого озверения? Пока не догадался лишний раз вглядеться в его фотографию. И знаете что? У Чубайса, если присмотреться – совершенно простецкая рожа. Ни аристократизма, ни сходства со злым кабаном – фирменного знака Российского Начальника. Он еще и рыжий. И к тому ж – всегда улыбается. А ведь русские люди и сами никогда не улыбаются, и тех, кто улыбается, с трудом переносят: им сразу кажется, что человек или над всеми насмехается, или лебезит – то есть демонстрирует собственную слабость.

Другими словами, Чубайс – НЕСТРАШНЫЙ. Именно это его и сгубило. В глазах, если можно так выразиться, «российского общественного мнения» (без кавычек тут трудно). Он – причем как с точки зрения высоколобых интелей, так и на взгляд простых образованцев от сохи – самозванец. Пролез в начальники, не будучи ни змеёй, как Путин, ни кабаном, как его соратники. Но при этом он и явно не овца, как 90% российского народонаселения. Так кто же он?! РЕПТИЛОИД!!

Вот отсюда и ответ, вот почему у нас переполошились, что до сих пор успокоится не могут. Вроде безвредный – но абсолютно чужой. НЕ НАШ!

А вот я, кстати, не ксенофоб. Мне Чубайс всегда нравился.