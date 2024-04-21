Региональным депутатам и чиновникам запретят выезд за пределы региона

Региональные чиновники и депутаты вскоре не будут иметь возможности выехать за пределы своих субъектов Российской Федерации – соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации. По словам законодателей, эта мера должна простимулировать региональное чиновничество к решению проблем граждан.

Закон долгое время не мог пройти Госдуму, поскольку многие её депутаты сами раньше заседали на региональном уровне – из соображений солидарности они выступали категорически против таких ограничений. Преодолеть их сопротивление удалось после лекции одного из сенаторов.

«Этот человек пришёл и сказал совершенно очевидную вещь: кто-то в стране должен разбираться с проблемами граждан. Он спросил: «Хотите сами этим заняться? Или всё-таки столкнём эту обязанность на тех, кто застрял на региональном уровне?» И мы все проголосовали уже правильно», – рассказал один из парламентариев, пожелавший остаться анонимным.

Среди самих региональных чиновников мнения разделились – некоторые возмущены новой ограничительной мерой и спешно переезжают вместе с семьями в Турцию, ОАЭ или Москву. Другие заявили, что и так не собираются покидать свои регионы, поскольку «есть кому всю поляну отжать, если оставлять землю без присмотра».

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