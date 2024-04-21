Valve начала продажу восстановленных консолей Steam Deck с IPS-экраном по сниженным ценам

Компания Valve начала продажу восстановленных консолей Steam Deck с IPS-экраном по сниженным ценам, снабженных годовой гарантией. Стоимость самой доступной версии с 64 ГБ памяти типа eMMC составляет $279 (около 26 тыс. руб.), что на $70 меньше, чем новая. Варианты с SSD на 256 ГБ и 512 ГБ предлагаются за $319 и $359 (около 29,8 и 33,5 тыс. руб.) соответственно, что позволяет сэкономить $90 при выборе старшей модели.

Valve на данный момент не предлагает восстановленные Steam Deck с OLED-дисплеем. Такие устройства с накопителем на 512 ГБ доступны по цене от $549 (около 51,2 тыс. руб.), что почти в два раза дороже, чем восстановленная IPS-версия с 64 ГБ памяти.

Компания отмечает, что восстановленные устройства идентичны новым в технических и функциональных характеристиках, за исключением возможных косметических дефектов, таких как царапины и потертости на корпусе. Каждая консоль поставляется с восстановленным блоком питания, чехлом и инструкцией.

Это предложение призвано обеспечить потребителям доступ к высококачественным устройствам Steam Deck по привлекательной цене, сохраняя при этом стандарты качества, которые ожидаются от продукции Valve.