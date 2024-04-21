 

Ulefone представила защищенный планшет Armor Pad 3 Pro

21.04.2024, 16:20, Разное
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Компания Ulefone представляет защищенный планшет Armor Pad 3 Pro с батареей на 33 280 мАч. Это устройство, способное проработать до 1812 часов в режиме ожидания и 181 час в режиме использования, обладает ключевой особенностью – поддержкой быстрой зарядки мощностью до 66 Вт.

Экран планшета имеет размер 10,36 дюймов и яркость 500 нит. Производительность обеспечивает чип MediaTek MT8788, сопровождаемый 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем стандарта UFS 2.2, расширяемым до 2 ТБ. Камеры на 50 и 32 мегапикселя обеспечивают качественные снимки.

Дополнительные возможности включают в себя фонари на 1100 люмен на задней панели, разъемы HDMI и 3,5-мм miniJack, сканер отпечатков пальцев и поддержку двух SIM-карт с 4G и NFC. Корпус защищен по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H.

Ulefone Armor Pad 3 Pro будет предлагаться по цене около $300, включая отвертку и ремешок для удержания.


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