Android Authority: Android 15 научатся прогнозировать срок службы чипа памяти

Ожидается, что в новой версии операционной системы Android 15, Google внедрит функцию, позволяющую пользователям отслеживать срок службы чипов внутренней памяти их устройств. Эту информацию будет предоставлять приложение Device Diagnostics.

Благодаря новому API, доступному в бета-версии Android 15, пользователи смогут видеть оставшийся срок службы в процентном соотношении. Этот API предназначен для улучшения обслуживания устройства, включая оптимизацию процесса обрезки неиспользуемых блоков в файловой системе, что способствует продлению срока службы флэш-памяти.

Точность отображаемого срока службы будет зависеть от конкретного устройства, его производителя и поставщика чипа памяти. Например, некоторые модели смартфонов, такие как Google Pixel, смогут отображать оставшийся срок службы памяти даже до 1%, в то время как другие устройства могут быть ограничены десятками процентов.

Ожидается, что полноценный релиз Android 15 состоится осенью 2024 года, смартфоны Pixel 6 и более новые модели будут первыми, кто получит обновление.

Кроме того, ранее было объявлено, что Android 15 поместит потенциально опасные приложения в карантин.