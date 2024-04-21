 

Власти Калифорнии обязали владельцев бензиновых машин каждый месяц объяснять, почему они ещё не пересели на электромобили

21.04.2024, 15:33, Разное
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С мая 2024 года в американском штате Калифорния вступают в силу новые правила для владельцев автомобилей с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе. Автолюбителям придётся ежемесячно давать письменные объяснения о том, почему они продолжают вредить экологии вместо того, чтобы ездить на электромобиле или общественном транспорте.

Тем жителям штата, которые из-за неграмотности не могут составить такое письмо, предстоит объяснить обществу своё поведение на видео. Ролики будут публиковаться на сайте эко-инициативы «Зелёная Калифорния», а письменные оправдания решено распечатывать и раздавать соседям каждого недостаточно сознательного автомобилиста.

«Это сложилось исторически, это традиции американского народа – ездить на огромных, чадящих бензиновых машинах, – говорит один из инициаторов запрета, 22-летняя член Сената Калифорнии Роза Моуи. – Конечно, я ненавижу эту страну, ненавижу этих людей, но тихого возмущения недостаточно – мы должны ломать и эту традицию, и все остальные, и мы должны начинать с малого. В первоначальную версию законопроекта мы хотели включить ещё и водителей гибридов, но пока для этого не пришло время».

До этого в Калифорнии уже обложили «петролхэдов» рекордными налогами и запретили им появляться на дорогах по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Сейчас законодатели обсуждают возможность «автомобильной децимации» – конфискации и уничтожения каждого десятого автомобиля в штате с выплатой владельцу 10-20% его стоимости.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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