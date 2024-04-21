 

Новым ведущим «Модного приговора» будет Егор Холмогоров

21.04.2024, 13:33, Разное
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Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст на традиционном брифинге в Останкино представил новую концепцию популярного ток-шоу «Модный приговор».

Уже в начале мая на глазах у миллионов зрителей произойдёт преображение участников печально известной «голой вечеринки», новый образ которых разработает известный публицист и журналист Егор Холмогоров.

– Современные тренды требуют от нас решительных мер, поэтому совет директоров принял решение о выпуске «Модного приговора» в новом, русском стиле. Егор Станиславович лично разработал новую концепцию. Надеюсь, зрители её оценят, – рассказал Эрнст.

Глава «Первого» подчеркнул, что все участники «голой вечеринки» добровольно согласились принять участие в съёмках, так как «полностью осознали всю глубину своего падения». По замыслу самого Холмогорова, предложенные обновлённым «Модным приговором» образы должны стать ориентиром для всей российской молодёжи.

– Не буду забегать вперёд, но вы увидите очень неожиданные преображения. Кокошники, сарафаны, рубахи – лишь малая часть того, что ждёт зрителей. Убеждён, что сейчас закладывается тренд на образ молодых людей как минимум на ближайшие 10 лет, – пообещал ведущий ток-шоу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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