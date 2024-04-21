 

«Манчестер Сити» со счетом 1:0 победил Челси и вышел в финал Кубка Англии

21.04.2024, 11:41, Разное
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На стадионе “Уэмбли” в Лондоне в субботу, 20 апреля, “Манчестер Сити” одержал победу над “Челси” со счётом 1:0 в полуфинале Кубка Англии. Решающий мяч был забит на 84-й минуте полузащитником “горожан” Бернарду Силвой.

Теперь “Манчестер Сити” вышел в финал турнира и будет бороться за победу. Соперником подопечных Хосепа Гвардиолы станет победитель матча между “Манчестер Юнайтед” и “Ковентри Сити”.

Финал Кубка Англии запланирован на 25 мая. Напомним, что действующим обладателем титула является именно “Манчестер Сити”, который в прошлом году одержал победу над “Манчестер Юнайтед” со счётом 2:1.


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