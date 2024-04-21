 

На новой LADA Vesta впервые установили спидометр и одометр, показывающие скорость и пробег в вёрстах

21.04.2024, 11:33, Разное
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Генеральный директор АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов и министр транспорта Виталий Савельев представили на выставке-форуме «Россия» в Москве первую LADA Vesta со спидометром и одометром, которые показывает скорость и пробег в вёрстах.

До конца года крупнейший отечественный автопроизводитель планирует обновить измерительные приборы во всех выпускаемых моделях и с 2025 года полностью отказаться «от устаревшей и чуждой россиянам западной системы измерения расстояния».

– Это важнейший шаг в программе импортозамещения. Мы возвращаемся к нашим истокам, исконно русской системе мер, а не навязанным нам коллективным Западом километрам, – сказал Соколов.

По данным «Коммерсанта», на разработку «верстовых» спидометров и одометров АВТОВАЗ потратил не менее 180 миллионов рублей. По словам инсайдера в руководстве производителя, для этого потребовалось полностью обновить программное обеспечение и дизайн; работа заняла 3 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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