На новой LADA Vesta впервые установили спидометр и одометр, показывающие скорость и пробег в вёрстах

Генеральный директор АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов и министр транспорта Виталий Савельев представили на выставке-форуме «Россия» в Москве первую LADA Vesta со спидометром и одометром, которые показывает скорость и пробег в вёрстах.

До конца года крупнейший отечественный автопроизводитель планирует обновить измерительные приборы во всех выпускаемых моделях и с 2025 года полностью отказаться «от устаревшей и чуждой россиянам западной системы измерения расстояния».

– Это важнейший шаг в программе импортозамещения. Мы возвращаемся к нашим истокам, исконно русской системе мер, а не навязанным нам коллективным Западом километрам, – сказал Соколов.

По данным «Коммерсанта», на разработку «верстовых» спидометров и одометров АВТОВАЗ потратил не менее 180 миллионов рублей. По словам инсайдера в руководстве производителя, для этого потребовалось полностью обновить программное обеспечение и дизайн; работа заняла 3 года.

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