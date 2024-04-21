Рупор кремлевской пропаганды: Останки ТАКР “Адмирал Лазарев”

Останки ТАКР "Адмирал Лазарев" на завершающем этапе разборки.

В отличие от "Адмирала Нахимова", "Лазарев" к принятию решения о модернизации ТАКР был уже в состоянии, когда восстанавливать было поздно.

В итоге, после завершения ремонта и модернизации "Адмирала Нахимова", у России будет 2 ТАРК проекта 11442. Один на Северном, другой на Тихоокеанском флотах.

Ну а в целом, стране необходима комплексная судостроительная программа на ближайшие 10-15 лет, направленная на повышение боевых возможностей всех 4 флотов.

—