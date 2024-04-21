 

Рупор кремлевской пропаганды: Останки ТАКР “Адмирал Лазарев”

21.04.2024, 11:15, Разное
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Останки ТАКР "Адмирал Лазарев" на завершающем этапе разборки.
В отличие от "Адмирала Нахимова", "Лазарев" к принятию решения о модернизации ТАКР был уже в состоянии, когда восстанавливать было поздно.
В итоге, после завершения ремонта и модернизации "Адмирала Нахимова", у России будет 2 ТАРК проекта 11442. Один на Северном, другой на Тихоокеанском флотах.

Ну а в целом, стране необходима комплексная судостроительная программа на ближайшие 10-15 лет, направленная на повышение боевых возможностей всех 4 флотов.

Источник: Colonel Cassad


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