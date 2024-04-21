Мнение «аналитика»: О прискорбном случае с Дмитрием Медведевым… Неужели — всё?
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К эпатажным постам топового блогера Рунета и по совместительству замглавы Совбеза Дмитрия Медведева все уже как-то привыкли. К его крепким выражениям, сочным эпитетам, агрессивной манере. С каждым разом ему всё труднее, а паузы в излияниях становятся всё длиннее…
Но вот и впрямь случилось нечто особенное.
Прямо уже и сомнения закрадываются: что это произошло с ним?
«В чём отличие для Вашингтона того, что произошло на Ближнем Востоке, от событий “на Украине”?», — внезапно задался вопросом Дмитрий Медведев. И сам же себе ответил. На удивление сдержанно.
«Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы [нынешнего президента Джо] Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость.
А гибель людей у нас [в б. #СССР] им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, “инвестиции”. И они продолжают инвестировать…».
С точки зрения среднего россиянина, верящего, что «Штаты хотят нас уничтожить», — звучит разумно. Что неожиданно.
Да что это вдруг приключилось с Дмитрием Медведевым
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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