Мнение «аналитика»: О прискорбном случае с Дмитрием Медведевым… Неужели — всё?

К эпатажным постам топового блогера Рунета и по совместительству замглавы Совбеза Дмитрия Медведева все уже как-то привыкли. К его крепким выражениям, сочным эпитетам, агрессивной манере. С каждым разом ему всё труднее, а паузы в излияниях становятся всё длиннее…

Но вот и впрямь случилось нечто особенное.

Прямо уже и сомнения закрадываются: что это произошло с ним?

«В чём отличие для Вашингтона того, что произошло на Ближнем Востоке, от событий “на Украине”?», — внезапно задался вопросом Дмитрий Медведев. И сам же себе ответил. На удивление сдержанно.

«Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы [нынешнего президента Джо] Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость.

А гибель людей у нас [в б. #СССР] им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, “инвестиции”. И они продолжают инвестировать…».

С точки зрения среднего россиянина, верящего, что «Штаты хотят нас уничтожить», — звучит разумно. Что неожиданно.

Да что это вдруг приключилось с Дмитрием Медведевым

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