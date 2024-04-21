Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ освободили Новомихайловку

Фото и видео от морпехов (https://t.me/relatives155) из Новомихайловки. Поселок фактически освобожден, осталось немного работы на западных окраинах и зачистка.

Морпехи-тихоокеанцы большие молодцы. Именно они вынесли на себе основную тяжесть боев за сам поселок имеющий важное оперативное значение.

После Новомихайловки начнутся бои за Парасковиевку. Ну а далее Константиновка, через которую проходит основная дорога, по которой снабжается гарнизон Угледара. Там будет серьезная битва.

—