Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ освободили Новомихайловку
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Фото и видео от морпехов (https://t.me/relatives155) из Новомихайловки. Поселок фактически освобожден, осталось немного работы на западных окраинах и зачистка.
Морпехи-тихоокеанцы большие молодцы. Именно они вынесли на себе основную тяжесть боев за сам поселок имеющий важное оперативное значение.
После Новомихайловки начнутся бои за Парасковиевку. Ну а далее Константиновка, через которую проходит основная дорога, по которой снабжается гарнизон Угледара. Там будет серьезная битва.
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Источник: Colonel Cassad
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