 

Рупор кремлевской пропаганды: Про государство и игры

20.04.2024, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Относительно горячей дискуссии о роли игр в образовании и досуге, то:

1. Видеоигры уже давно превратились в такой же элемент массового досуга граждан, как просмотр кино, прослушивание музыки, прочтение книги и т.п. Тот кто этого не понимает, безнадежно застрял в прошлом и просто не понимает современного общества. Ко-ко-ко, игры для детей и тому подобное – это старческое брюзжание у подъезда. В РФ рынок игр (ПК, приставки, мобильные устройства) в 2023 году превосходил кинорынок. При этом не стоит путать обычное хобби и отдых с игровой зависимостью и уходом от реальности в виртуальные миры в ущерб полноценной жизнедеятельности.

2. Видеоигры уже давно используются для обучения военных тем или иным навыкам. Оборонные ведомства при необходимости финансируют производство игровых симуляторов (профессиональных), а также поддерживают использование смежных симуляторов с потребительского рынка. Также существует практика финансирование целевых видеоигр в интересах пропаганды или популяризации контрактной службы в армии, чем давно и успешно занимается Пентагон.
А ведь еще есть игровые стратегические модели, где моделируются реальные военные конфликты, что используется при подготовке офицеров.

3. Так что свою нишу в около-военной среде игры заняли давно и успешно. Это не вопрос – надо или не надо, а скорее вопрос как и зачем их использовать, что требует интеграцию этого сегмента в процесс подготовки определенных навыков, в том числе и до поступления на военную службу (самое банальное сейчас это навыки ориентации в трехмерном пространстве и пилотирование с помощью джойстика/пульта – начальные навыки можно получить и до знакомства с профессиональными симуляторами). Это не значит, что человек умеющий только сидеть на диване за джойстиком станет завтра отличный бойцом, это значит, что в армию он уже придет с хорошими навыками, которые при правильной огранке позволят есть стать результативным профессионалом.

3. Должно ли государство контролировать рынок видеоигр? Безусловно должно. Если оставить его на самотек, его так или иначе займет продукция противника. Отсюда вытекает как необходимость государственного субсидирования отечественной игровой индустрии (в разумных пределах – та же "Смута" вышедшая фактически в состоянии альфа-версии пример отрицательный, ей по-хорошему еще 1-1,5 года на разработку и дополнительные вложения были нужны) и цензурирования иностранной продукции (особенно в условиях войны). К развитию всего сегмента игровой индустрии РФ желательно привлекать профессионалов, а не только чиновников, которые зачастую просто не разбираются в вопросе. Как ориентир, можно брать Китай, где существует и государственное регулирование игровой индустрии, и цензура западных игр поступающих на китайских рынок, и использование игр для пропаганды государства, армии и патриотизма.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Лукашенко назначил космонавта Марию Василевскую главой комиссии по внесению изменений в конституцию

21.04 / Яд этой жабы покурить — прям как себя похоронить

21.04 / Мнение «аналитика»: О недобром утре… Украине — приготовиться?

21.04 / Рупор кремлевской пропаганды: В США одобрили финансирование войн на Ближнем Востоке, на Украине и на Тайване

21.04 / Мнение «аналитика»: О прискорбном случае с Дмитрием Медведевым… Неужели — всё?

21.04 / Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ освободили Новомихайловку

21.04 / Мнение «аналитика»: О новом грабеже России… А что, так можно было?

20.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Янки, гоу хоум!

20.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Янки, гоу хоум!

20.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Про государство и игры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика