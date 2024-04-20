Мнение: У Киева заканчиваются рекруты

Нью-Йорк Таймс пишет, что на Украине «целое поколение молодых мужчин может исчезнуть из-за дополнительной мобилизации» (ссылка). И действительно, президент Зеленский пытается повторить Парагвайский сценарий, в ходе которого упрямый Франциско Лопес уничтожил 70% мужского населения страны, ставя к концу войны под ружьё уже девятилетних мальчиков (ссылка).

До последнего времени Киев открыто призывал в армию только мужчин от 27 лет и старше, тогда как молодёжь вербовали при помощи массированной пропаганды. Теперь высокие потери вынудили Киев снизить призывной возраст до 25 лет, а в перспективе Киев настроен и на дальнейшее снижение.

Вместе с тем, если мы посмотрим на приложенный к статье график, мы обнаружим, что на возраст 18-26 лет на Украине приходится демографический провал: мужчин такого возраста в стране всего лишь 11% от общего числа потенциальных призывников в возрасте от 18 до 62 лет. При этом надо учесть, что у молодёжи есть родители, которые в 2022-2023 были готовы очень на многое, вплоть до продажи машины или квартиры, чтобы отправить своё чадо в безопасную Россию или в Польшу. Взятки на таможне не запредельные, так что значительная часть этих 11% уже покинула страну.

Пожалуй, нехватка рекрутов является главной проблемой киевских военачальников. С оружием тоже всё плохо, так как США сейчас увлечены Израилем, но какое-то оружие Киев ещё тонким ручейком получает. Верно это и для финансирования: поток зарубежной помощи иссякает с каждым месяцем, однако ещё не иссяк, и сохраняется даже надежда на прощальный мешок денег от США. А вот новых рекрутов брать категорически неоткуда — так как страны Запада (осторожно, спойлер) готовы отправлять на Украину только малочисленные группы военспецов.

Данные на графике старые — там не учтена массовая эмиграция, дезертирство и потери убитыми/ранеными. Вместе с тем мы знаем, что рекруты 27+ лет на Украине уже закончились.

Несложно подсчитать, что если 89% призывников Киев «потратил» за два года, то оставшиеся 11% — это примерно на три месяца. Слишком короткий срок, особенно если учесть, что прямо сейчас даже этих 11% ещё нет, так как президенту Зеленскому удалось снизить призывной возраст всего лишь на два года, с 27 до 25 лет. Зеленский, конечно, с радостью включил бы на Украине полный Парагвай, но у него не хватает политической власти, чтобы сразу призвать всю молодёжь. Каждое понижение призывного возраста встречает ожесточённое сопротивление общества и элитариев, при этом Киев уже сейчас рискует сорвать резьбу, потеряв контроль над страной. На практике потеря контроля будет выглядеть так: власти законы принимают, но на местах приказы сверху игнорируют. Киевская армия и прочие силовики заняты грабежом, пытаясь нахапать побольше перед бегством за кордон, а народ пытается в этом хаосе выжить, дотянуть до прихода русских.

Сейчас апрель. Навряд ли американцы усадят Киев за стол переговоров до Нового года, так как до ноябрьских выборов Байдену капитуляция Украины не нужна, а ещё два-три месяца после выборов Трамп или Байден будут заняты внутренними проблемами США. Сумеет ли армия Киева продержаться эти 8-12 месяцев — большой вопрос.