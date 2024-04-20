Рупор кремлевской пропаганды: Пашинян сдал еще 4 армянских села Азербайджану

Сегодня это уместно вспомнить, в свете согласия Пашиняна сдать Азербайджану еще 4 армянских села вместе с армянами.

В Баку сегодня по этому поводу уже празднуют с флагами. Такого подарка они до 2018 года и представить в самых смелых мечтах не смогли. Так что берут все что могут, пока дают.

Это не последние территории, которые Армения уже потеряла и еще потеряет при Пашиняне.

Для России это знакомая ситуация, так как все это мы уже проходили при Горбачеве и Ельцине, где в таком же неподражаемом стиле сдавали территории, союзников и собственные интересы.

Впрочем, для меня тут ничего нового нет, еще в 2018 году писал, что ничего хорошего Армению с Пашиняном не ждет, а задачи перед Пашиняном стоят аналогичные тем, которые стояли перед Ющенко на Украине после 2004 года.

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