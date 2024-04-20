Мнение: Китайцы демпингуют на авторынке России, подержанные авто дешевеют и децимация в Тесле

1. Китайские автомобили стоят дорого из-за высоких ввозных пошлин. Это сознательная политика нашего правительства, которое поддерживает таким образом русский автопром (ссылка). Однако китайцы ищут способы снизить цену, забрав себе тем самым больший кусок рынка. Некоторые китайские модели в этом году начали дешеветь, что вызывает беспокойство у отечественного производителя (ссылка):



Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался на растущую конкуренцию со стороны производителей автомобилей из КНР. Её не охладило даже повышение утильсбора, введенное прошлым летом: теперь китайские концерны применяют скидки, в 2-3 раза превышающие его размер. Выходом, по словам руководителя концерна, может стать господдержка отрасли с акцентом на высоколокализованные авто. В качестве промежуточной меры эксперты видят и введение обязательных дополнительных платежей: ввозимые в рамках серого импорта китайские машины таким образом могут подорожать на треть, предрекают эксперты. <…>

Китайские производители используют стратегию скидок не просто так: параллельный импорт способствовал появлению на рынке переизбытка кроссоверов Geely Monjaro. В результате эта модель стала стоить на 800-900 тысяч рублей меньше, чем осенью 2023-го, следует из исследования «Открытие Авто». В январе россияне купили 3,6 тысячи штук таких автомобилей, то есть спрос был достаточно высок. <…>

В феврале ряд китайских производителей продолжил снижать цены на определенные модели, выяснили специалисты «Цена Авто». Многие из них не прибегали к акциям или спецпредложениям, а шли официальным путем, устанавливая рекомендованные розничные цены (РРЦ). Так, стоимость премиального кроссовера Hongqi HS5 стала ниже на 400 тысяч рублей, Tiggo 8 Pro Max подешевел на 300 тысяч. Российские автомобили при этом тоже становились доступнее — модели «Москвич», к примеру, снизились в цене на 490-630 тысяч рублей.

До начала 2022 года на китайские машины приходилось менее одной десятой части отечественного рынка. Однако спустя полтора года, к августу 2023-го, этот показатель вырос сразу до 56 процентов (впоследствии скорректировавшись до 53 процентов). В данный момент в стране каждый месяц продают порядка 60 тысяч авто, связанных с КНР — собранных как непосредственно в России, так и за рубежом.

Развитие автопрома — дело небыстрое, особенно если учесть, что некоторым заводам приходится после ухода европейцев полностью перестраивать рабочие процессы. Чтобы всё зацвело и заколосилось, нужно больше времени: как минимум ещё несколько лет. Как я много раз говорил, за дружбу с Западом надо платить — сейчас мы платим за сотрудничество с неверными европейцами, японцами и корейцами, которые покинули нас по приказу из США в 2022 году.

2. Цены на подержанные автомобили снижаются (ссылка):

…Март стал первым месяцем в 2024 году, когда частные продавцы стали снижать цены, уточняет издание. По сравнению с февралем средняя стоимость автомобилей с пробегом у частников уменьшилась на 4 процента, до 1,4 миллиона рублей. Схожую динамику демонстрировали и автодилеры: в марте средний ценник на подержанные авто у них снизился на 2,5 процента, до 2,1 миллиона рублей.

По словам директора по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниила Шкурыгина, объем предложения машин с пробегом при этом рос. У частных лиц прирост составил 6 процентов, у дилеров — 3 процента. По данным «Авито Авто», самый значительный прирост в 2024 году наблюдался в апреле: предложений стало на 17,2 процента больше, чем годом ранее.

3. Автопроизводитель Тесла Илона Маска снова страдает. Решать финансовые проблемы компании приходится путём массовых увольнений сотрудников (ссылка):



Tesla намерена сократить более 10% сотрудников по всему миру, сообщает Reuters, ссылаясь на внутреннюю документацию компании.

Производитель вынужден пойти на эти меры на фоне растущей конкуренции и падения продаж. Так, по итогам первого квартала этого года компании Илона Маска удалось продать 386,8 тыс. электромобилей, что на 8,5% хуже, чем годом ранее. Это первое квартальное снижение продаж с 2020 года.

Аналитики ожидали, что продажи Tesla в этом квартале составят порядка 457 тыс. машин. Однако, как объяснила компания, она столкнулась зимой с логистическими проблемами из-за атак хуситов на торговые суда в Красном море, а в США Tesla пришлось также сделать перерыв в работе конвейера и отгрузке машин в связи с обновлением модельного ряда Model 3.

Между тем, как отмечает The Wall Street Journal, на американском автомобильном рынке, одном из главных для Tesla, наметилась неприятная тенденция для компании Илона Маска. Потребители, вместо того чтобы массово переходить на электромобили, в последнее время все чаще отдают предпочтение гибридным авто.