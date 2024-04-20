 

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» со счетом 1:1 в матче РПЛ

20.04.2024, 18:50, Разное
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Сегодня в Казани на стадионе “Ак Барс Арена” состоялся поединок между московским “Локомотивом” и казанским “Рубином”, который завершился вничью – со счетом 1:1. Первыми голом отметились хозяева поля, на 21-й минуте полузащитник Валентин Вада пробил в ворота соперника. Однако на 43-й минуте равновесие на табло восстановил хавбек “Локомотива” Дмитрий Баринов.

После этого матча “Локомотив” занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 38 очков после 24 игр. С “Рубином” ситуация немного скромнее – они располагаются на девятой строчке с 33 очками. В лидерах остается петербургский “Зенит” с 47 очками.

Следующий матч “Рубин” проведет на выезде против “Зенита”, а “Урал” сыграет с “Пари Нижним Новгородом”. Оба матча запланированы на 24 апреля.


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