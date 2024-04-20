 

ИИ-инструмент VASA-1 превращает изображения в реалистичную анимацию

20.04.2024, 17:40, Разное
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Исследовательская группа Research Asia, принадлежащая компании Microsoft, разработала новое приложение искусственного интеллекта, способное преобразовывать статичные изображения людей в реалистичные анимации. Этот цифровой аватар, снабженный аудио-треком, может артикулировать текст с соответствующей мимикой.

Исследовательская группа Research Asia, принадлежащая компании Microsoft, разработала новое приложение искусственного интеллекта, способное преобразовывать статичные изображения людей в реалистичные анимации. Этот цифровой аватар, снабженный аудио-треком, может артикулировать текст с соответствующей мимикой.

Инновацию, получившую название VASA-1, можно применять как к фотографиям, так и к рисункам. Исследователи продемонстрировали способности ИИ с помощью видеороликов, где цифровые аватары, созданные VASA-1, пели и разговаривали. Даже знаменитая “Мона Лиза” Леонардо да Винчи ожила, исполняя рэп.

Каждая анимация акцентирует выражение лица, соответствующее произносимым словам. Несмотря на реалистичность видео, внимательное рассмотрение может выявить искусственные дефекты.

Инструмент генерирует видео разрешением 512 на 512 пикселей при скорости 45 кадров в секунду. Для его использования требуется лишь мощность видеокарты, например, Nvidia RTX 4090, и около двух минут для создания ролика.

В связи с возможностью создания дипфейков, VASA-1 остается закрытым продуктом, недоступным для широкой публики.


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