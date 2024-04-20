«Граммофоны возле бассейна и позолоченные комнаты»: в годовщину прибытия Ленина в Россию историки обнаружили так и не вышедший фильм большевиков о дворце Керенского

Историки из РАН заявили о существовании 15-минутного ролика-разоблачения коррупции в близких кругах тогдашнего министра юстиции Временного правительства Александра Керенского. Фильм сняли большевики после Февральской революции.

По словам историков, выпуск фильма (как его тогда называли – синематографа) несколько раз откладывался. Изначально большевистское руководство намеревалось опубликовать расследование в случае ареста Владимира Ленина на Финляндском вокзале, однако этого не произошло. Позже мнения большевиков по поводу даты релиза разделились: Каменев предлагал показать синематограф 1 мая, а Троцкий считал, что фильм должны показать в преддверии вооруженного восстания для наибольшего разжигания революционного настроя среди рабочих.

После июльского кризиса в ходе обыска в здании Петросовета киноплёнки с расследованием были изъяты, однако по неясным причинам их не уничтожили. Вероятно, Временное правительство планировало приобщить киноленту в качестве доказательства денежной помощи большевикам со стороны Германии. После Октябрьской революции плёнку заархивировали под видом черновиков Сергея Эйзенштейна.

Ролик начинается с кадров, где Владимир Ленин, сидя на скамейке в парке Цюриха, сообщает зрителям о раскрытии истории самой большой взятки главного буржуя России – Александра Керенского. По утверждению политика, Керенский через ряд подставных лиц-членов Временного правительства Павла Милюкова, Александра Гучкова и Георгия Львова построил себе роскошный дворец возле Чёрного моря.

«Роскошные позолоченные комнаты, несколько внушительных по размеру граммофонов рядом с бассейном, картины изъятые у свергнутых Романовых, виноградники, двуглавые орлы с не снятыми коронами и даже шапка мономаха рядом с надписью «Александр IV». Пока солдаты на фронте не могут даже получить новые сапоги, сам Александр Федорович упивается роскошью в своем дворце», – говорится в одной из текстовых вставок в фильме-расследовании.

В конце фильма Ленин призвал своих сторонников выйти на улицы Петрограда и требовать отставки Керенского и создания рабоче-крестьянского правительства.

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