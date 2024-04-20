 

Блогер AppleTrack опубликовал изображения Apple Watch Series X в новом дизайне

20.04.2024, 16:35, Разное
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Изображения нового дизайна Apple Watch Series X были представлены в YouTube-канале AppleTrack дизайнером concept_central. Предполагаемый вид этих юбилейных часов показали в видеоролике, опубликованном 19 апреля.

По информации источника, новая модель будет иметь обновленный корпус и инновационную магнитную систему для крепления ремешков. Это позволит сделать часы на 15% тоньше и упростит процесс смены ремешков. Также благодаря этой системе будет возможно размещение батареи большего объема и добавление новых сенсоров для более точного отслеживания показателей здоровья.

Ожидается, что Apple Watch Series X получат экран с повышенной яркостью и тонкими рамками. Одним из ключевых нововведений может стать датчик для отслеживания артериального давления.

В дополнение к этому, Apple Watch Series X будут оснащены кнопкой действия, аналогичной той, что присутствует в часах Ultra и смартфонах iPhone 15 Pro и Pro Max.

Детали о технических характеристиках часов пока не раскрываются, но ранние утечки указывали на значительные изменения по сравнению с предыдущими моделями.

Официальное представление новых умных часов ожидается в сентябре, параллельно с выпуском линейки iPhone 16.


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