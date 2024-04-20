В Магадане уволили школьного учителя, который присваивал ученикам обидные погоняла и предлагал решить вопрос за деньги

Из магаданской общеобразовательной школы №34 уволили учителя географии, который вымогал деньги у школьников. Для этого он избрал непростую схему – сначала он присваивал ученикам обидные погоняла (клички), а потом предлагал им за деньги отменить это решение и придумать кличку лучше.

Согласно принятым в регионе традициям, погоняло учащемуся должен присваивать классный руководитель, однако учитель географии воспользовался лазейкой – он преследовал детей из тех классов, где классрук имел стаж отсидки меньший, чем у него.

«Действительно, наш бывший сотрудник поступал несправедливо, игнорировал законы людские и другие тоже, – подтвердил завуч школы в интервью местному телеканалу. – Нельзя сказать, что он был каким-нибудь выдающимся специалистом – три ходки и один условный срок, для возраста 36 лет это очень скромно. Но он давил на то, что может отменять решения совсем молодых педагогов в силу того, что у них и двух отсидок не наберётся и они не смеют ему перечить. Это действительно так, но из школы мы его уволили и больше этого беспредела не будет».

В школе также пришлось провести большое собрание в актовом зале, на котором жертвы шантажа географа получили новые, нейтральные погоняла – их присвоил лично директор образовательного учреждения, заверив, что «никакой фрайер залётный больше тут чудить не будет».

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