 

Разработчики отключили серверы LittleBigPlanet 3 из-за неисправимых проблем

20.04.2024, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Sony Interactive Entertainment и студия Sumo Digital объявили о прекращении поддержки серверов игры LittleBigPlanet 3 для PlayStation 4 из-за неисправимых технических проблем, пишет портал DTF.

Серверы LittleBigPlanet 3 для PlayStation 3 были отключены еще в 2021 году из-за хакерских атак. В начале 2024 года временно отключили серверы PS4-версии из-за технических проблем, которые разработчики не смогли устранить, и доступ в онлайн для этой игры был окончательно прекращен.

Последствия закрытия серверов затронули игроков, лишив их доступа к онлайн-контенту, который не сохранен на их устройствах. Однако все офлайн-функции игры, включая сюжетную кампанию, остаются доступными.

LittleBigPlanet 3 – это платформер для PlayStation 3 и 4, вышедший в 2014 году и получивший высокие оценки от игроков и критиков.

В 2024 году российские энтузиасты серии создали и опубликовали рабочую версию LittleBigPlanet Hub – спин-оффа, разработка которого была прекращена более десяти лет назад.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / ИИ-инструмент VASA-1 превращает изображения в реалистичную анимацию

20.04 / «Граммофоны возле бассейна и позолоченные комнаты»: в годовщину прибытия Ленина в Россию историки обнаружили так и не вышедший фильм большевиков о дворце Керенского

20.04 / Блогер AppleTrack опубликовал изображения Apple Watch Series X в новом дизайне

20.04 / В Магадане уволили школьного учителя, который присваивал ученикам обидные погоняла и предлагал решить вопрос за деньги

20.04 / PassionateGeekz: бюджетный Google Pixel 8a подорожает до 50 тысяч рублей

20.04 / КПП, где задержали генерала Цакаева, был незаконно организован бывшими сотрудниками ГИБДД

20.04 / Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери может возглавить «Барселону»

20.04 / Императорское хуситское войско потопило вражескую эскадру танкеров

20.04 / Врачи назвали вредные для суставов продукты

20.04 / Все видеокарты GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 обесценились в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика