Разработчики отключили серверы LittleBigPlanet 3 из-за неисправимых проблем

Компания Sony Interactive Entertainment и студия Sumo Digital объявили о прекращении поддержки серверов игры LittleBigPlanet 3 для PlayStation 4 из-за неисправимых технических проблем, пишет портал DTF.

Серверы LittleBigPlanet 3 для PlayStation 3 были отключены еще в 2021 году из-за хакерских атак. В начале 2024 года временно отключили серверы PS4-версии из-за технических проблем, которые разработчики не смогли устранить, и доступ в онлайн для этой игры был окончательно прекращен.

Последствия закрытия серверов затронули игроков, лишив их доступа к онлайн-контенту, который не сохранен на их устройствах. Однако все офлайн-функции игры, включая сюжетную кампанию, остаются доступными.

LittleBigPlanet 3 – это платформер для PlayStation 3 и 4, вышедший в 2014 году и получивший высокие оценки от игроков и критиков.

В 2024 году российские энтузиасты серии создали и опубликовали рабочую версию LittleBigPlanet Hub – спин-оффа, разработка которого была прекращена более десяти лет назад.