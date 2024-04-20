 

PassionateGeekz: бюджетный Google Pixel 8a подорожает до 50 тысяч рублей

20.04.2024, 14:20, Разное
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Согласно информации от PassionateGeekz, выход бюджетного смартфона Google Pixel 8a будет сопровождаться значительным увеличением его стоимости.

Данные о цене устройства стали доступны благодаря карточкам товара у одного из канадских ритейлеров. Так, модель Google Pixel 8a с объемом памяти 128 ГБ будет оценена примерно в 709 канадских долларов (около $515), в то время как версия с 256 ГБ памяти обойдется в 793 канадских доллара (около $576).

Сравнивая с предыдущим поколением Pixel 7a, который в Канаде стартовал по цене в 599 местных долларов за базовую модель на 128 ГБ, можно отметить увеличение стоимости Pixel 8a примерно на 10%.

Согласно слухам, Google Pixel 8a будет оборудован 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и яркостью 1400 нит. В качестве процессора будет использоваться фирменный чип Google Tensor G3, а объем оперативной памяти составит 8 ГБ. Также смартфон предложит двойную камеру: основную на 64 Мп и ультраширокоугольную на 13 Мп.

Официальная презентация Google Pixel 8a ожидается в мае на конференции Google I/O 2024.


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