Все видеокарты GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 обесценились в Германии

По данным портала 3DCenter, все 40 моделей видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000 на немецком рынке стали доступны по ценам ниже рекомендованных розничных цен. Согласно информации, полученной от агрегатора Geizhals и по сравнению с ценами американского ретейлера Newegg, немецкий рынок предлагает видеокарты по ценам значительно ниже РРЦ, несмотря на более высокую стоимость при прямом пересчете из евро в доллары.

Это снижение цен может быть связано с попыткой производителей и ретейлеров распродать текущие запасы перед анонсами новых поколений видеокарт, таких как GeForce RTX 50-й серии, Intel Battlemage и Radeon 8000. Средний уровень снижения цен для Radeon RX 7000 и GeForce RTX 40 составил 10% и 12% соответственно, причем наибольшее падение цен наблюдается у моделей начального уровня. Даже флагманская модель GeForce RTX 4090 предлагается в Германии на €40–50 дешевле рекомендованной розничной цены, а Radeon RX 7900 XT – на 26,4% дешевле. В то же время, во многих других странах цены на видеокарты обычно выше РРЦ.

Возможно, это свидетельствует о том, что спрос на видеокарты снижается или что рынок ожидает более выгодных предложений.