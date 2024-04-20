Бюджетные часы Huawei Watch Fit 3 получат дизайн в стиле Apple Watch

По информации журналиста Роланда Квандта, компания Huawei готовит к выходу новые бюджетные смарт-часы Watch Fit 3, которые будут иметь сходство с дизайном Apple Watch. Изображение предстоящих часов было опубликовано на его странице в социальной сети.

На изображении показаны часы Huawei в четырех разных цветах корпуса, их еще сравнивают с Apple Watch. Общие черты между этими двумя устройствами заключаются в квадратной форме экрана и колесике в стиле Digital Crown. Однако у часов Huawei оно расположено ближе к верхнему углу, в отличие от центрального расположения у Apple Watch.

Несмотря на сходство в дизайне, устройства Huawei и Apple будут иметь существенные различия в функциональности. Apple Watch представляют собой полноценные “умные” часы с поддержкой сторонних приложений, в то время как Huawei Watch Fit являются бюджетными фитнес-трекерами, преимущественно предназначенными для отслеживания физических показателей.

Предыдущее поколение Huawei Watch Fit 2 было выпущено в 2022 году и продавалось в РФ от 10 тысяч рублей. Пока не сообщается о дате выхода нового поколения.