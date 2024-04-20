 

Дугин призвал ввести уголовную ответственность за дискредитацию русских философов и историков

20.04.2024, 9:33, Разное
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Директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин направил официальное обращение в Государственную думу с требованием незамедлительно принять поправки в Уголовный кодекс для «защиты духовно-нравственных ценностей Русского мира».

По замыслу профессора, в России должна быть установлена ответственность за дискредитацию русских философов и историков, в противном случае «коллективный Запад и примкнувшие к нему русофобы уничтожат нашу культуру».

– Сейчас на деньги Госдепа и его подпевал развернулась агитационно–пропагандистская кампания против природного русского человека Ивана Ильина. Если этих тварей не остановить сейчас, то они смогут внушить нашему народу лживые ценности, – пишет в своём обращении Дугин.

В настоящий момент в РГГУ создана рабочая группа, которая в течение двух недель подготовит предложения для Госдумы о конкретных поправках в Уголовный кодекс за дискредитацию «гуманитариев-патриотов».

– Есть мнение, что карать таких русофобов надо жёстко. Многомилионные штрафы и срок от трёх до десяти лет – и пускай хоть одна петушара посмеет прокукарекать что-то о наших философах, – рассказал «Ведомостям» профессор-юрист из РГГУ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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