AFP: доктора в Японии обвинили Google в попустительстве клевете в своих сервисах

Почти 60 врачей из Японии объединились в коллективный иск против американской компании Google. Они обвиняют ее в пренебрежении к клеветническим и оскорбительным отзывам, которые пользователи оставляют о различных медицинских учреждениях на картографическом сервисе Google Maps. Эту информацию пишет портал Tech Xplore, ссылаясь на данные информагентства Agence France-Presse.

Врачи требуют компенсации в размере 1,4 миллиона иен, а также пытаются привлечь IT-гиганта к ответственности за бездействие в проверке контента.

По словам адвоката истцов, это первый коллективный иск против платформы в Японии, связанный с негативными онлайн-отзывами. Медицинские учреждения подчеркивают, что их цель — не удовлетворение пациентов, а профессиональное лечение их заболеваний.

«Клиники, предоставляющие только поверхностный диагноз и лечение по запросу, не соответствуют медицинским стандартам, но при этом пользуются популярностью среди пациентов», — заявили истцы.

Представители Google прокомментировали иск, заявив, что компания «прилагает усилия для сокращения неточного и вводящего в заблуждение контента на Google Maps».