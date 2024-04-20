 

AFP: доктора в Японии обвинили Google в попустительстве клевете в своих сервисах

20.04.2024, 8:40, Разное
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Почти 60 врачей из Японии объединились в коллективный иск против американской компании Google. Они обвиняют ее в пренебрежении к клеветническим и оскорбительным отзывам, которые пользователи оставляют о различных медицинских учреждениях на картографическом сервисе Google Maps. Эту информацию пишет портал Tech Xplore, ссылаясь на данные информагентства Agence France-Presse.

Врачи требуют компенсации в размере 1,4 миллиона иен, а также пытаются привлечь IT-гиганта к ответственности за бездействие в проверке контента.

По словам адвоката истцов, это первый коллективный иск против платформы в Японии, связанный с негативными онлайн-отзывами. Медицинские учреждения подчеркивают, что их цель — не удовлетворение пациентов, а профессиональное лечение их заболеваний.

«Клиники, предоставляющие только поверхностный диагноз и лечение по запросу, не соответствуют медицинским стандартам, но при этом пользуются популярностью среди пациентов», — заявили истцы.

Представители Google прокомментировали иск, заявив, что компания «прилагает усилия для сокращения неточного и вводящего в заблуждение контента на Google Maps».


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