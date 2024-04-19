Рупор кремлевской пропаганды: Атака на Иран. 19.04.2024

Коротко по атаке на Иран.

1. Ночью Израиль атакоквал территорию Ирана в районе Исфахана.

2. Применялись БПЛА-камикадзе. По некоторым заявлянием, могли быть запущены с территории Ирана израильской агентурой.

3. ПВО Ирана работала по целям и по сообщению иранских источников сбила 5 из них. О каком-либо серьезном ущербе не сообщалось. Атомные объекты в Исфахане не пострадали.

4. Американские СМИ заявили о факте атаки и неучастии США в этом.

5. Во время атаки закрывали воздушное пространство над частью районов Ирана, сейчас ограничения сняты.

6. Иран пока не сообщал, как будет реагировать на этот удар. Как серьезная ответка этот налет дронов не выглядит,.

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