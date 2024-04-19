Мнение: Доллар будут обесценивать

Дональд Трамп снова готов пойти на «убийство доллара» – на резкую девальвацию (обесценивание через инфляцию) американской валюты. Эта мера решит часть проблем Соединённых Штатов, но уничтожит их статус главного международного финансового центра.

Кримсональтер пишет (ссылка):



Источники авторитетного американского издания Politico сообщают о готовящемся преступлении. Оказывается, Трамп собирается (в составе преступной группы) прикончить бакс.

«Экономические советники, близкие к бывшему президенту Дональду Трампу, активно обсуждают способы девальвации доллара США, если он будет избран на второй срок — драматический шаг, который может стимулировать экспорт США, но также разжечь инфляцию и поставить под угрозу положение доллара как доминирующей мировой валюты. […]

Намеренная девальвация доллара США путем давления на другие страны с целью изменить стоимость их собственных валют будет представлять собой самое агрессивное предложение в попытках Трампа изменить глобальную торговлю. [прим. Кримсон: фактически, предлагается повтор схемы “Plaza Accord”, через которую США прикончили в эпоху Волкера “экономическое чудо” Японии и Германии в 1980-х; желающие смотрят старый триллер от вашего покорного слуги – Crimsonalter: Человек, который выиграл “Холодную войну” (ссылка)]

Потенциальные шаги выходят за рамки тарифов первого срока Трампа и обширных промышленных субсидий на чистую энергетику, введенных президентом Джо Байденом. Ослабление доллара сделает экспорт США более дешевым на мировом рынке и потенциально уменьшит зияющий торговый дефицит США. […] [Прим. Кримсон: всё, конечно, круто – но есть нюанс: Волкера больше нет в живых, а экономика и бюджет США в гораздо худшем состоянии, чем в прошлый раз, когда они это проделали:]

Но ослабление доллара может иметь и другие далеко идущие последствия: от резкого роста потребительских цен на импортную продукцию до вызова ответных мер со стороны других стран и до угрозы роли доллара как мировой резервной валюты, что подорвет санкции США в отношении таких противников, как Иран и Россия.» (ссылка)

Но в целом, конечно, очень прикольно, что экономические советники президента США уже в принципе готовы «сжечь бакс», чтобы хоть как-то выровнять торговый дефицит и заставить (через резкое удорожание импорта) американскую экономику потреблять меньше (китайского) импорта и начать снова производить больше всякого своего. Если для этого не жалко рискнуть статусом бакса, значит, всё совсем грустно.

Впрочем, байденовское обещание «снизить ставку по доллару уже в этом году (и пофиг на инфляцию (видео)» — по сути, та же схема, только в профиль, и чуть-чуть более элегантная.

Идею убить доллар в администрации Трампа выдвигали ещё шесть лет назад (ссылка), и уже тогда было слишком поздно для мягкой посадки. Сейчас настало время для нового захода, и на этот раз Дональд Трамп может дёрнуть рубильник, так как война глубинной государства против трампистов выжгла за это время все предохранители. Если в 2018 Дональд Трамп играл ещё в белых перчатках, действовал как джентльмен, то после кражи выборов в 2020 и уголовного дела он избавился от иллюзий. Ситуация отчаянная, так что Дональд Трамп готов на всё — вплоть до массовых расстрелов байденистов, если это покажется ему целесообразным. Его противники столь же решительны: они играют без правил уже давно, и доллар тоже не является для них священной коровой.

Если 10 лет назад про гибель доллара писали только экономические эксперты, то сейчас это стало уже общим местом. Даже МВФ — покорная американцам структура — уже прямо пишет, что в США чудовищный бюджетный дефицит, который провоцирует инфляцию и влечёт за собой «значительные риски» для мировой экономики (ссылка). Что это за «значительные риски», понятно. Риски девальвации доллара и перехода мировой торговли на другие валюты, прежде всего, на юань.

Девальвация доллара уже началась: американцы массово жалуются, что цены в магазинах стремительно растут. Официальная статистика рисует умеренную инфляцию, но когда американец платит за гамбургер вдвое дороже, чем платил несколько лет назад, он начинает сомневаться в официальных цифрах. Золото, опять-таки, выросло в цене не просто так…

До выборов президента США ещё несколько месяцев, так что события обещают развиваться динамично: так как девальвации доллара неизбежна по сугубо арифметическим причинам, обе стороны попытаются обвинить в ней друг друга. России происходящее очень на руку. Во-первых, без доллара США надолго потеряют способность нам вредить, во-вторых, в процессе краха доллара цены наши экспортные товары обещают значительно вырасти.