Врач Киселева: Злоупотребление молоком может привести к инфаркту

Эндокринолог и терапевт Елена Киселева предупредила о возможных негативных последствиях избытка молока в рационе, особенно в контексте повышенного уровня кальция в крови. Она поделилась этой информацией с «Доктором Питером».

Согласно рекомендациям экспертов Роспотребнадзора, здоровый человек может употреблять один-два стакана молока в день. Молочные продукты являются основным источником кальция, необходимого в количестве от 800 до 1200 мг в день, в зависимости от возраста. Эту норму можно удовлетворить, употребляя один-два стакана молока (предпочтительно кисломолочные продукты) и небольшой кусочек сыра.

Исследования показывают, что кальций лучше всасывается из необезжиренных молочных продуктов. Однако для его нормального усвоения необходимы также фосфор, магний, витамины D и К2. В случае их недостатка кальций может оседать на стенках сосудов, что приводит к их сужению и повышению кровяного давления. Это, в свою очередь, может увеличить риск острого инфаркта миокарда и инсульта. Врач также отметила, что животные жиры, содержащиеся в молочных продуктах, способствуют сужению сосудов, а также развитию рассеянного склероза и деменции.