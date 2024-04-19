Рупор кремлевской пропаганды: МИД РФ о переговорах по Украине

Из заявлений главы МИД РФ Лаврова.

1. Россия готова к переговорам по Украине с Западом.

2. Россия не видит смысла в переговорах с Зеленским.

3. Россия не видит смысла в переговорах в Швейцарии, которая не является нейтральной площадкой.

4. Во время любых переговоров боевые действия останавливаться не будут.

5. Россия уверена, что СВО необходимо продолжать.

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