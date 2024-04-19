Рупор кремлевской пропаганды: МИД РФ о переговорах по Украине
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Из заявлений главы МИД РФ Лаврова.
1. Россия готова к переговорам по Украине с Западом.
2. Россия не видит смысла в переговорах с Зеленским.
3. Россия не видит смысла в переговорах в Швейцарии, которая не является нейтральной площадкой.
4. Во время любых переговоров боевые действия останавливаться не будут.
5. Россия уверена, что СВО необходимо продолжать.
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Источник: Colonel Cassad
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