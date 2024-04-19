Мнение: «Падение Империи», сколько американцев сжульничают на выборах и демократия против свободы

1. США стали супердержавой в том числе благодаря спаянности местных элит. Сложная система сдержек и противовесов позволяла американцам управлять огромной страной, не скатываясь в ковбойские перестрелки или тиранию властолюбивых временщиков. После победы в Холодной Войне, однако, власти США разрушили фундамент своего дома — перестали соблюдать правила борьбы, превратив мирный реслинг в кровавую поножовщину. Глубинное государство готово на всё ради уничтожения Трампа, вплоть до взрывая ядерной бомбы в Сан-Франциско, если это только поможет байденистам победить. Дональд Трамп также считает любой вред Америке меньшим злом по сравнению с проигрышем выборов 2024 года.

Очередной запрещённый приём — подстрекательство к физической расправе с политическими соперниками через кинофильмы — перестал быть запрещённым. Цитирую рецензию Егора Холмогорова на свежий американский фильм «Падение Империи», в котором показана гражданская война в США в 21-м веке (ссылка):



«Хмелел солдат, слеза катилась, играл трофейный саксофон, а на груди его светилась, медаль за город Вашингтон». Эта песенка буквально напрашивается на финальные титры фильма Алекса Гарленда «Падение Империи» (в оригинале «Гражданская война»).

Разумеется, фильм, в котором «Абрамсы» разносят ограду Белого дома, а бравые чернокожие ребята в хаки убивают президента США если не в самом Овальном кабинете, то в каком-то соседнем чулане, был обречён в России на успех. И неудивительно, что на его прокат, в отличие от многих других голливудских киноподелок, Минкульт охотно выдал разрешение. Понаблюдать за саморазрушением мирового гегемона – что может быть слаще?

Но вот интерпретация смысла этого фильма в российской прессе оказалась совершенно неверной. Стыдно становится за наших кинообозревателей, которые утверждают, что фильм Гарленда никак не соотносится с текущей политикой, что это «не агитка, а антиутопия-предупреждение», что создатели фильма, якобы «не занимают ничью сторону». Авторы подобных комментариев либо глупцы, либо лицемеры – выбирайте.

Фильм Алекса Гарленда имеет совершенно чёткое и недвусмысленное политическое послание:

Если/когда Дональд Трамп будет переизбран президентом США, необходимо его свергнуть насильственным путём и убить.

2. Согласно опросам, 28% американцев готовы смошенничать на выборах в пользу своего кандидата, если им представится такая возможность. Поскольку речь идёт более чем о четверти избирателей, если каждый желающий и вправду сжульничает и проголосует за своего кандидата дважды, это может вылиться в 45 миллионов незаконных голосов (ссылка).

Теоретически это вполне возможно, так как как электоральное законодательство в «самой демократической» и «самой свободной» стране мира поразительно несовершенно. Американцы имеют возможность голосовать несколько раз не по месту жительства, для этого им достаточно, например, за день пересечь границу соседнего штата и проголосовать там. Также в США распространено незащищённое голосование по почте, фальсификация которого, возможно, помогла Джо Байдену украсть выборы 2020 года.

Судя по всему, президентские выборы 2024 года пройдут в США напряжённо. Возможно также, что один из главных кандидатов будет ещё до выборов убит или устранён с дистанции другим способом. А если противостояние Байдена и Трампа состоится — пока что это базовый сценарий — то проигравшая сторона наверняка попытается перевести конфликт на поле боя, организовав сначала серию майданов в разных штатах, а потом и полноценную гражданскую войну.

3. Виктор Мараховский полагает, что вопреки традиционной американской пропаганде, свобода и демократия в современных США вступили в жёсткое противоречие (ссылка):

Тут телеграм потешается над текущим президентом США Байденом, ув. друзья, спросившим у сторонников, «готовы ли они предпочесть свободу демократии, потому что это Америка». Типа дедушка снова бредит и путается в словах.

Дедушка, может, и путается, но свобода с демократией и правда ни разу не синонимы, не спутники и вообще зачастую друг дружку исключают.

Ибо свобода – это право жить как хочешь, а демократия – это обязанность жить, как решило большинство (либо большинство населения, что редко встречается, либо большинство имеющих власть группировок, владеющих собственными «фабриками убеждения», позволяющими им расставлять своих людей на властных постах через т.н. выборы, и сторговавшихся на компромиссном решении).

Америка сегодня – это как раз качественный пример битвы демократии со свободой, причём демократия свободу явно побеждает.

Только что суд в штате Техас освободил от обвинений 17-летнего негра Марио Янга, застрелившего клерка магазинчика. Суть: Марио зашёл в магазин, подрезал пачку чипсов и пошёл себе. Клерк Асиф начал его преследовать с криком «а ну вернул быстро». Марио завалил его – как решил суд, в порядке самообороны.

Вот это и есть демократия, ув. друзья (пользуясь случаем, Марио передаёт привет турбопатриотам нашего телеграма, качающим «безнаказанность убийцы на парковке»). Большинство решило, что продавец Асиф не имел права защищать свою собственность, а воришка имел право его убить.