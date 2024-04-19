В РФ представили первые наушники с аппаратным улучшением настроения

В РФ разработали портативные наушники-вкладыши с электростимуляцией блуждающего нерва в ушном канале. Новинка под названием Neiry Buds разработана компанией Neiry совместно с НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева.

Электрическая стимуляция блуждающего нерва через ухо с помощью наушников Neiry предназначена для улучшения психоэмоционального состояния. Она может помочь с бессонницей, тревожными и стрессовыми состояниями, мигренью и болевыми ощущениями.

Этот метод стимуляции помогает нормализовать функционирование парасимпатической нервной системы, что подтверждено многочисленными исследованиями в научных журналах.

Электрод находится внутри ушного канала и воздействует на околоушное ответвление блуждающего нерва. Частота стимуляции составляет 120 Гц, ширина импульса — менее 1 мс, а сила тока — от 4-6 мА.