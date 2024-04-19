Мнение: Странное английское право, британские страховщики не хотят платить и санкции против цветных металлов

1. Прозападные оппозиционеры, включая так называемых «левых», часто ругают нашу правовую и судебную систему – мол, и законы у нас подавляют свободу, и оправдательных приговоров у нас мало… В пример нам часто ставят англосаксонскую систему права. Вместе с тем, британская система справедлива и гуманна только для тех, кто не сталкивается с ней лично. Блогер monetam цитирует британского юриста Дмитрия Гололобова (ссылка):



Я часто выбешиваю некоторых своих читателей. Особенно уважаемых коллег-юристов. Когда пишешь, что в России в области права почти ничего кардинального не придумывают, а все эти страсти о регулировании митингов, интернета, СМИ, “иностранных агентов”, налогов и прочего заимствуют в разных частях у наших “передовых и демократических западных братьев”, они начинают пускать густой дым из ноздрей и ушей и вопят, что все это – “кровавая путинская пропаганда”. Проблема, конечно, в том, что 90% (дай то Бог) коллег мало что интересует за пределами пары-тройки глав Гражданского, Уголовного и Налогового кодекса и видят они не дальше своего окружного суда, поэтому принципиально ненавидят все, что хоть как-то разрушает их устоявшиеся мировоззрение, что у них все плохо потому, что Россия – такая уж [ужасная] страна. Юристы страшно ненавидят ситуацию, когда подсознательно понимают, что неправы.

В этом плане замечательно работают сравнения российской правовой действительности с британской. Почему они так полезны и интересны? …несмотря на зубовный скрежет коллег, которые считают, что в России «должно быть лучше, чем в Британии», есть чему поучиться и понять почему это так, а не иначе. Почему, например, полицейские в Британии месят протестующих спецсредствами даже активней, чем российский ОМОН.

В качестве хорошего примера возьмите современное английское уголовное право и процесс. Буквально пара достаточно принципиальных моментов, которые при попытке «переноса» в российскую правовую действительность вызвали бы безусловный шок и глубокую кому у российских юристов и правозащитников.

Безусловное смягчение наказания на 30% при раннем признании вины. Казалось бы – чего лучше – привели тебя в полицию, сразу признал вину и моментально – минус 30% от максимального срока. И это без учета всех остальных смягчающих обстоятельств. То есть, даже при достаточно тяжких преступлениях весьма высока вероятность, что ты не сядешь. Особенно – в первый раз. Однако, как следствие, многие чтобы просто не вязаться с уголовной системой, признают вину и получают штраф или условный срок. Один пенсионер за убийство жены получил 7 лет (выход на УДО по половине срока). Показатели растут, полиция очень довольна. Жертвы преступлений, правда, нет. А вот хотели бы вы подобное нововведение в России?

Частичное отсутствие презумпции невиновности. Это в России мудрые адвокаты убеждают своих клиентов молчать, не давать показаний и “сразу уходить на 51” (для непосвящённых – статься Конституции, согласно которой никто не должен давать показаний против себя). В Англии – не так. В Англии посчитали, что так преступником будет слишком вольготно. Так что, если ты забыл упомянуть на первом допросе важное для своего оправдания обстоятельство и не можешь это как-то обосновать, потому суд тебе его использовать просто не разрешит. Не очень так что придумаешь со своим адвокатом подходящую “линию защиты”. И 51 статьи Конституции как бы нет. Потому, что нет Конституции.

Предоставление бесплатной юридической помощи только, если ты особо нуждающийся. В России даже олигарх из первой десятки Форбс имеет на право на бесплатного адвоката. Не хочет платить за адвоката – ему дадут. Да, уважаемые коллеги по назначению согласно СМИ не всегда ответственно относятся к своим обязанностям, но помочь могут. Особенно, если совсем немного заплатить. А в Британии бесплатный юрист положен только, если ты очень-очень бедный – есть для определения “бедности” специальные тесты. А при стоимости местных юридических услуг платить своему адвокату самому значит просто потратить все накопления на старость.

Компенсации за уголовное преследование при оправдательном приговоре. Да чего уж там – нет их в Англии. Просто нет. Поэтому уголовное преследование, которое в Британии так неторопливо и может длиться годами, столь разрушительно для рядового гражданина, особенно, если он профессионал в финансовой, правовой или учебной сфере. Он теряет работу, профессиональную репутацию, все накопления на адвокатов, часто – семью и, даже будучи полностью оправданным, не получает ровно ничего. Политика государства такая. Да, можно вопить, что в России все еще хуже, но вот лично я знаю пару десятков юристов, которые будучи под серьёзным уголовным преследованием, продолжали практиковать и практикуют до сих пор.

2. Британские страховщики подтверждают репутацию Великобритании как страны, с которой нельзя иметь дело (ссылка):



Компания Nord Stream AG, оператор газопровода «Северный поток», взорванного в сентябре 2022 года, не может получить страховые выплаты Lloyd’s of London и Arch Insurance. Страховщики указывают, что труба пострадала в результате военных действий, а такие выплаты не прописаны в условиях. <…>

Предоставленные компании полисы не включают причины разрушения «прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или вследствие» войны и боевых действий, детонации взрывчатого вещества.

Также выплаты не полагались в случае, если атака на газопровод совершена при использовании любого военного оружия или в результате злонамеренных действий и действий по политическим мотивам.

Nord Stream AG подала иск стоимостью 400 миллионов евро к Lloyd’s of London и Arch Insurance в марте этого года. Оператор оценивает стоимость восстановления газопровода в 1,2-1,35 миллиарда евро. На эти средства необходимо будет удалить трубы из воды, стабилизировать их, отремонтировать и далее восполнить утраченные запасы газа.

В свою очередь, ответчик уверен, что взрыв мог быть совершен каким-либо правительством либо по его приказу и тем или иным образом связан с боевыми действиями на Украине. Они соответствуют терминам «война», «вторжение», «военные действия», а такие формулировки есть в перечне рисков, которых страхование не касается.

Отдельно страховщики считают, что максимальная сумма компенсации ограничена 200 миллионами евро, то есть в два раза ниже. В июле 2020 года стороны установили лимит по выплатам в размере 100 миллионов евро за каждый страховой случай, но не более 200 миллионов в год за каждую нитку. Маршрут состоял из двух ниток, и обе были разрушены, но ответчики указывают, что речь идет об одном происшествии, которое произошло в один день, в одном месте и примерно в одно время.

3. Британия и США продолжают вредить экономике России (ссылка):

Санкции США и Великобритании против российских металлов (алюминий, медь, никель) являются обоюдоострым оружием, они ударят и по интересам их инициаторов. Таким образом новые ограничительные меры прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, санкции являются абсолютно незаконными, как и все ранее введенные в отношении России санкции. Песков добавил, что на рынке уже наблюдается определенная дестабилизация цен, теперь надо смотреть, что с ними будет дальше.

Великобритания и США ударили по российской торговле металлами 12 апреля. Ограничения лишают возможности Лондонскую биржу металлов и Чикагскую товарную биржу использовать металлы российского происхождения. При этом нынешних запасов санкции не касаются, с ними по-прежнему можно проводить торговые операции.

В декабре прошлого года Великобритания полностью запретила импорт российской меди, алюминия и никеля. В США запрет начинает действовать сейчас, но не касается металлов, добытых до 13 апреля.