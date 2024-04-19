 

Разработчики No Rest for the Wicked пообещали помочь россиянам с покупкой игры

19.04.2024, 17:04, Разное
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Студия Moon Studios выпустила игру No Rest for the Wicked в ранний доступ 18 апреля, но российские игроки столкнулись с тем, что она недоступна для приобретения в их стране. Директор студии Томас Малер выразил поддержку русскоязычным игрокам и пообещал найти решение этой проблемы, передает портал PlayGround.

Один из геймеров из РФ обратился к разработчикам через Steam Community, выражая свое недовольство тем, что игра не доступна из-за ухода издателя из страны. Однако директор студии ответил на его сообщение, обещая помочь разобраться в ситуации.

Малер заявил, что хочет, чтобы каждый игрок смог сыграть в No Rest for the Wicked. Он отметил мультикультурный состав команды Moon Studios и выразил гордость за работу с талантливыми людьми из разных стран, включая Украину, Россию, Израиль и другие. Его основная цель — создавать игры, которые доставляют радость, а не участвовать в политических дискуссиях. Малер заверил, что любые проблемы, связанные с покупкой игры игроками из России, будут рассмотрены и решены.

«Если у вас возникли проблемы с приобретением Wicked по какой-то причине, дайте мне знать, и мы постараемся найти решение», — заключил директор студии.


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