Мнение: Певчих показала народу всю правду

Посмотрел «фильм» авторства ФБК и Марии Певчих про 90е с названием «Предатели». Ну, как посмотрел: все ж битый час в эротическом обществе Лисы-Алисы Певчих – удовольствие выше моих сил, поэтому наблюдал я за ней строго дозированно, а большую часть прочитал (благо, текст, ею читаемый, тоже выложен). Что тут сказать?

Фильм, надо сказать, составлен в любимом народном жанре ябеды, то есть осиротевшие сотрудники ФБК ябедничают русскому и прочим народам на российское руководство 90х, целя прежде всего в Ельцина: вот, мол, смотрите – они вам обещали «борьбу с привилегиями», честность и кротость, а сами вон чего: квартиры себе присваивали в Крылатском по 360 метров квадратных. В собственность! Это где ж такое видано?! Поскольку всё «расследование» выстроено на «шокирующих историях» раннедемократических времен, когда в стране свободно выходили не только оппозиционные газеты, но и, страшно сказать, были даже целые оппозиционные телеканалы (!!) – все откровения Певчих сто лет как известны, и я всё с замиранием сердца ждал, когда ж она от квартир Ельцина перейдет к самому убойному компромату 90-х, всей меры мерзости коего до сих пор не знала история: когда ж расследователи ФБК вскроют, как Чубайс и его подельники в 1997 году злостно получили по 100 тысяч долларов «гонорара» на каждого за написание книжонки «О российской приватизации». Подумать только – целых 100 000 долларов!! По НТВ, помнится, каждый день смаковали эту невероятную цифру. Эх, золотые были времена…

Но нет, это откровение для девственного и гладкого, как чело блондинки, мозга современного рособывателя, авторы «Предателей» приберегли – видимо, посвятят ему вторую часть.

Всё это, конечно, занимательно – но не совсем понятно, зачем авторы с такого рода «разоблачениями» ломятся в открытую дверь. Можно подумать, что у потенциальной аудитории «документального шедевра» Ельцин – это кумир и сказочный богатырь, а разоблачители смело и отважно идут против мейнстрима. Или Пал Палыч Бородин, Коржаков, Чубайс, Березовский – вот кумиры молодежи? Или 90-е годы воспринимаются населением как «золотой век»?

Вообще-то, по моему скромному социологическому мнению, страстные обличения и изобличения «проклятых 90-х» – это один из основных нарративов… «Единой России» все последние 20 лет. А также – лично тов. Путина. При желании Певчих и В.В.Путин могли бы спеть на два голоса – и про злодея Пал Палыча, и про «всенародного аллергена» Чубайса, и про невероятные страдания простого народа, с горя продающего агентам мирового империализма свой кровный ваучер за бутылку (ну ладно – две!) водки… Правда, еще до этого «фильма» за авторством самого Навального был снят другой – с непритязательным названием «Дворец», в котором рассказывали про «комнаты грязи» и аквадискотеки одного из обличителей «лихих 90-х». Там было, если не ошибаюсь, 100 млн. просмотров – что, как мы все теперь знаем, никак не помешало герою предыдущего разоблачительного блокбастера собрать на «выборах» безо всякого умного голосования 87% голосов. Откуда ж вдруг взялось убеждение, что если рассказать о пусть большой, но всего лишь квартире Ельцина вместо дворца Путина – то вот тут и поднимется волна всенародного негодования, особенно учитывая, что народ по поводу Ельцина и так беспрерывно негодует все последние 30 лет?

Основная идея «сердитой молодежи» (хотя Марии Певчих 36 лет, под программу «молодой семьи» она уже не попадает) заключается, как я понял, в том, чтобы обвинить Таню, Валю и примкнувшего к ним Б.Н.Ельцина в том, что «они во всем виноваты»: построили тут, панимаишь, воровской капитализм – а им теперь мучайся, никак теперь не скинуть диктатуру Путина и не двинуться к светлому бескоррупционному будущему. Все это базируется на апокрифе вроде как за авторством самого А.Навального – когда он из застенков, проводя в карцере большую часть срока, якобы написал, что на нарах он более всего ненавидит именно Таню-Валю и всех прочих ельцинских коррупционеров.

Однако как эти попытки «разобраться с прошлым» смотрятся из 20-х годов 21 века? На мой взгляд – как безгранично инфантильные и просто нелепые. Хотя и – в определенных кругах загнанной под плинтус «интеллигенции» – весьма популярные. Некоторые, знаю, и сейчас со слезой винят Ельцина, что «это он поставил нам Путина!» «Вот от чего беда так бесконечна!» (с)

Он, типа, поставил да и помер себе – а мы, бедные-несчастные, по сию пору не знаем, как от него отделаться! Самое поразительное – что они это делают без тени иронии, на полном серьезе, в их голосах звучит Большая Человеческая Обида: как он мог так с нами поступить?! Тут, конечно, подоспевшая Певчих очень своевременно ябедничает – «а у него еще и квартира была в Крылатском, незаконно приватизированная!» Гештальты у столичных интелей, как и у разочарованных сельских механизаторов и рабочих с Уралмашзвода, сразу встают на место: «Так вот оно что! Я/мы так и знали!! Иуда! Он предал нас!!» Во всяком случае – так оно в представлении выпускницы соцфака Марии, отважной ученицы Дугина, знающей (от него) толк в народных чаяниях.

Сельские механизаторы, понятно, в реальности живут, не имея ни малейшего понятия ни о Маше Певчих, ни о Навальном, в своей привычной тихой ненависти к Ельцину и Чубайсу, существующей совершенно независимо от каких-либо расследований ФБК, о которых они также никогда не слышали. А вот столичным интелям «расследование» вполне «зайдет», ибо его посыл достаточно прост и понятен этим нехитрым людям: он имеет ябедно-терапевтическую функцию – переложить ответственность. Это, мол, не мы просрали страну и летим в пропасть – это ОНИ просрали страну, поскольку оказались «мелкие, ничтожные личности». Да и то, только подумать – 100 тысяч настоящих зеленых долларов за какую-то книжонку. Да я сам такую напишу, только мне даже 10 тысяч никто не даст! Уууу, уроды! Ненавижу! Чубайс проклятый! Из-за него всё, рыжий черт! Да если б не Чубайс, разве ж мы жили бы в таком дерьме??

Жили бы, конечно. Явно ж не в Чубайсе дело. Как пел Цой, «и больше нет ничего – всё находится в нас».