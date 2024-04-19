Мнение «аналитика»: О печали нестарой дамы… Сама себе напророчила?

Этот свой День рождения с «красивой» датой впервые в жизни она отмечала, наверное, совсем не так, как хотела бы. Муж — где-то на другом конце страны и даже не приехал. Дочь — на другом континенте и не навестила. Коллеги — по большей части отмолчались.

А ведь всего лишь пять лет назад празднество вышло фееричным, как она и планировала. Тонны цветов, море поздравлений. И, главное… торжественный концерт в Кремле, овации, хвалебные речи, поздравительный спич президента…

Теперь всё это в далёком прошлом, как и «всенародная» любовь. Многие помнят, да. Как ностальгию по временам, когда солнце светило ярче, а трава была зеленее. Но многие же, не забывая, ругают, поносят, хулят. За несвоевременную позицию, за отъезд из страны, за неуместный в нынешние времена снобизм. А младшее поколение и вовсе — забило и забыло. Другие кумиры на слуху. И ей, чтобы напомнить о себе, приходится хайповать в соцсетях.

Sic transit… Грустно.

«Я ведь тоже плохо кончу,

Будет клином свет в окошке,

Перед смертью злобно корчась,

Как ободранная кошка!

Мир застонет вслед животный:

“Алла, мало! Мало, Алла!”,

Но то завтра…», — пела она когда-то, в душе не веря, что подобное может сбыться. Однако у Мироздания порой весьма и весьма своеобразное чувство юмора.

Выходит, сама себе напророчила, а что заслужила, то и получила?

Да уж, опять не очень весёлый вышел пятничный пост #пробаб.

Но из песни слова не выкинешь и от Судьбы не уйдёшь.

А вы как Аллу Пугачёву поздравили?

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