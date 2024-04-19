Android Authority: свежее обновление ломает экраны Samsung Galaxy S21

После обновления прошивки пользователи смартфонов Samsung Galaxy S21 начали жаловаться на появление зеленых полос на экране. Об этом пишет портал Android Authority.

Основные жалобы поступают от владельцев Galaxy S21 Ultra и S21 FE. Эксперты считают, что проблема физическая, поскольку ее нельзя решить обычной перезагрузкой. Вероятно, неисправен шлейф, соединяющий экран с материнской платой, это и может быть причиной. Использование устройства в играх или обновлениях также может стать катализатором для появления зеленых полос.

Множество жалоб в социальных сетях свидетельствует о масштабе проблемы. На данный момент Samsung не предоставила официального комментария по этому поводу.

Если причина проблемы все же программная, компания может выпустить исправление в виде дополнительного обновления. Однако, если проблема физическая, ее решение потребует замены экрана или устройства, учитывая истекшие сроки гарантии для линейки Galaxy S21.