 

Android Authority: свежее обновление ломает экраны Samsung Galaxy S21

19.04.2024, 15:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После обновления прошивки пользователи смартфонов Samsung Galaxy S21 начали жаловаться на появление зеленых полос на экране. Об этом пишет портал Android Authority.

Основные жалобы поступают от владельцев Galaxy S21 Ultra и S21 FE. Эксперты считают, что проблема физическая, поскольку ее нельзя решить обычной перезагрузкой. Вероятно, неисправен шлейф, соединяющий экран с материнской платой, это и может быть причиной. Использование устройства в играх или обновлениях также может стать катализатором для появления зеленых полос.

Множество жалоб в социальных сетях свидетельствует о масштабе проблемы. На данный момент Samsung не предоставила официального комментария по этому поводу.

Если причина проблемы все же программная, компания может выпустить исправление в виде дополнительного обновления. Однако, если проблема физическая, ее решение потребует замены экрана или устройства, учитывая истекшие сроки гарантии для линейки Galaxy S21.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Атака на Иран. 19.04.2024

19.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Переплыли Днепр и сдались в плен

19.04 / Мнение: Доллар будут обесценивать

19.04 / Врач Киселева: Злоупотребление молоком может привести к инфаркту

19.04 / Рупор кремлевской пропаганды: МИД РФ о переговорах по Украине

19.04 / Мнение: «Падение Империи», сколько американцев сжульничают на выборах и демократия против свободы

19.04 / Мнение: «Падение Империи», сколько американцев сжульничают на выборах и демократия против свободы

19.04 / Мнение: Да здравствует тиран!

19.04 / Министр цифровых технологий дал старт хакатону по вмешательству в американские выборы

19.04 / В РФ представили первые наушники с аппаратным улучшением настроения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика