 

После оговорки Байдена о «народе Чехословакии» Прага и Братислава приняли решение восстановить единое государство

19.04.2024, 15:33, Разное
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Парламенты Чехии и Словакии на экстренных заседаниях приняли решение восстановить ликвидированную в 1990 году Чехословакию.

На столь радикальный шаг парламентарии пошли после оговорки президента США Джо Байдена о «едином народе Чехословакии».

Референдумы об объедении двух независимых государств пройдёт уже через две недели. По данным социологов, за восстановление единой страны готовы проголосовать около 80% чехов и словаков.

– После слов господина Байдена мы поняли, что он, как всегда, абсолютно прав. Прошло почти 35 лет с нашего разъединения и теперь всем стало ясно, что только единая Чехословакия может быть сильной и независимой, – сказал чешский президент Пётр Павел в обращении к депутатам.

Белый дом одобрил проведение референдумов и призвал журналистов внимательно относиться к словам американского президента.

– Не надо думать, что Джо Байден что-то говорит просто так. За каждым его словом стоит глубокая мысль и мудрость, даже если кому-то кажется иначе. Господин президент сказал два слова и возродил целую страну в центре Европы, – считает глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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