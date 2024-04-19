 

Мнение «аналитика»: О простом тесте на счастье… Почему вы его вероятно провалите?

19.04.2024, 15:00, Разное
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Помните, как незабвенный Козьма П. Прутков говорил, мол, «хочешь быть счастливым — будь им!»?

Так просто, но… По-прежнему миллионы людей сетуют, что несчастны. Того нет, этого не хватает. Жизнь, с***ка, несправедлива!

Но есть один простой тест, занимающий не больше минуты…

Быть может, он и не совсем #пробаб. Однако именно #женщины чаще ноют о дефиците счастья, пока их #мужчины в поте лица добывают его.

Так вот тест…

Он из двух шагов.

Шаг первый.
1. Пройдите на кухню, откройте кран или хотя бы бутылку с питьевой водой, налейте стакан холодной воды.
2. Сделайте один глоток.
3. Вернитесь к чтению этой заметки и переходите к следующему шагу.

Шаг второй.
1. Подсчитайте рыночную стоимость своего жилья, а если в собственности есть дача, гараж, земельный участок или прочая #недвижимость, её стоимость также прибавьте к общему результату.
2. Из полученного числа вычтите сумму всех кредитов и прочих долгов, если они есть.
3. Результат запишите и переведите в доллары по текущему курсу.

А теперь — ключ к тесту.
1. Вспомните, насколько легко далось вам первое задание. И подумайте вот о чём:
— Примерно у одного миллиарда человек, которые вот прямо вместе с вами живут здесь и сейчас, нет надёжного и регулярного доступа к питьевой воде. И для них задание из первого пункта — непростой квест.
— А почти у каждого третьего жителя Земли нет доступа к централизованной канализации, кстати.
— И 10% взрослого населения нашей планеты не умеет ни читать, ни писать. Но вы не из их числа.

2. Теперь сравните свой долларовый результат с двумя показателями:
— Если сумма ваших чистых активов превышает 4210 долл., то вы богаче половины населения Земли.
— А если эта сумма больше или равна 93170 долл., то вы входите в 10% самых богатых жителей планеты.

Итак, с вероятностью 99,9% вы:
— не прикованы к постели или инвалидному креслу,
— обеспечены комфортным жильём и благами цивилизации,
— финансово состоятельны и, вполне возможно, даже богаты.
Так какого же чёрта вам не хватает для простого человеческого счастья — жить и дышать?

А если при таких вводных вы всё же чувствуете себя несчастным, то подумайте, почему вам застревание в этом чувстве психологически комфортно и выгодно, раз вы из него не хотите выходить?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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