На юге Атлантики обнаружен айсберг, столкновение с которым погубило «Титаник»

В десяти милях от побережья Намибии найден айсберг с вмёрзшими в него кусками стальных листов. Специалисты уверены, что это обломки корпуса парохода «Титаник», погибшего 14 апреля 1912 года.

Айсберг приблизился к берегу в день 112-й годовщины гибели «Титаника». Жители прибрежных деревень, страдающие от нехватки питьевой воды, обрадовались такому подарку. Они вышли в океан на рыбацких лодках, чтобы отколоть от айсберга как можно больше глыб льда. «Врачи без границ», считая эту затею опасной, бросились на катере в погоню за ними, но увидели айсберг и забыли о своих намерениях.

– Изо льда торчали смятые в гармошку обрывки толстой стали с остатками чёрной и коричневой краски. На одном из фрагментов удалось прочитать оттиск штампа «Harland&Wolff, Belfast. 1909». Это название верфи, где строился Титаник, и год начала его постройки, – рассказал глава офиса «Врачей без границ» в Виндхуке Аттила Варади.

Океанологи полагают, что айсберг, скрывавшийся от исследователей 112 лет, привела на юг Африки «карусель течений», идущая против часовой стрелки от побережья Антарктиды. Сначала она забросила гигантскую глыбу на север, столкнула с «Титаником», а сейчас вернула обратно. «Титаник» распорол корпус о подводную часть айсберга, которая в результате естественных процессов таяния приподнялась над водой и стала видимой.

Британский музей намерен выкупить айсберг у нашедших его намибийцев, отбуксировать в Ливерпуль и там экспонировать его в течение ближайших 50 лет.

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