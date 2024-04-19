Ученые предложили производить авиационное топливо из мусора

Скоро летательные аппараты могут использовать горючее, получаемое из различных видов мусора. Ученые предлагают использовать для этого разнообразные материалы, включая древесный мусор, бумагу, пластик и пищевые отходы.

Американские исследователи из Пацифической северо-западной национальной лаборатории представили доказательства возможности производства авиационного топлива из бытовых отходов. Для этого необходимо создать специализированные производственные мощности. Согласно оценкам, такое производство сможет обеспечить от 3 до 5 миллиардов галлонов качественного топлива SAF ежегодно.

Исследователи отмечают, что разнообразные бытовые и промышленные отходы, включая пищевые остатки, древесину и другие материалы, могут быть использованы для производства биотоплива. Технология производства уже существует, но требует дальнейшей оптимизации для масштабного применения.