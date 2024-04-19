 

«Астон Вилла» победила «Лилль» по пенальти и вышла в полуфинал Лиги конференций

19.04.2024, 10:15, Разное
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На стадионе “Пьер-Моруа” в Лилле состоялся матч четвертьфинала Лиги конференций между “Астон Виллой” и “Лиллем”. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу французской команды. Голы забили полузащитники Юсуф Языджи и Бенжамен Андре за “Лилль”, а за “Астон Виллу” отличился защитник Мэтти Кэш.

После первого матча, который также завершился со счетом 2:1 в пользу “Астон Виллы”, команды сыграли в дополнительное время и серии пенальти. В итоге “Астон Вилла” победила в серии пенальти и вышла в полуфинал.

Остальные участники полуфинала будут определены после 18 апреля. Также в это время станут известны команды, которые выйдут в полуфинал Лиги Европы.


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