 

Вырусь, ксенопатриоты, криптовласовцы и другие: МИД составил классификацию релокантов для использования в российских посольствах

19.04.2024, 9:33, Разное
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С 1 мая при обращении в диппредставительства России за границей релокантам придётся проходить тест на определение их принадлежности к той или иной категории эмигрантов, которая определит порядок взаимодействия с ними консульских сотрудников.

В составленных министерством иностранных дел – 27 типов релокантов, в том числе такие, как вырусь, ксенопатриоты и криптовласовцы.

Перед общением с консулом необходимо будет пройти тест из 30 вопросов, который определит свойства релоканта по трём шкалам: степень продажности, ненависть к России и её культуре, а также степень опасности для государства Российского. В зависимости от результатов теста эмигранту может быть отказано в общении с консулом, его могут выдворить с территории посольства или заочно судить прямо в зале ожидания. При этом релокантам будет доступна возможность заполнить покаянный лист с перечислением всех своих злодеяний против России и, после прохождения процедуры оперативно-консульского суда (как правило, такие суды выносят условные приговоры – прим. ред.) вернуться на Родину ближайшим прямым рейсом.

– Некоторые виды эмигрантов – современные власовцы, потенциальные наймиты коллективного Запада, а также вольные и невольные марионетки ЦРУ – просто опасны для наших дипломатов, – поясняет Мария Захарова. – Они могут убить консула, выстрелив отравленной иглой из карманной ручки. Таких людей просто выгонят из посольства и навсегда запретят им вход на территорию. Другие, навсегда испортившие себе жизнь и биографию, но не успевшие нанести вреда Родине – это простая вырусь. У них есть шансы на исправление. После отбытия наказания и прохождения курса рерусификации в спецлагере они вполне могут быть снова интегрированы в наше общество. Так что консулы хоть и с пренебрежением, но всё-таки будут отвечать на запросы таких, с позволения сказать, граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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