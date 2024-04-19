Попытки «очистить» печень самостоятельно могут иметь опасные последствия

Гепатолог Нурия Дианова предостерегла от самостоятельных попыток “очистить” печень, и указала на потенциальные опасности такого подхода. Она подчеркивает, что работа печени и желчного пузыря тесно связана, и любые манипуляции с данным органом могут повлиять на желчный пузырь, а также вызвать отход камней, что может быть опасно для здоровья.

Дианова предупреждает о возможных осложнениях, включая холецистопанкреатит, который может иметь серьезные последствия, вплоть до летального исхода. Она отмечает, что даже известные методы “детокса” печени, такие как тюбаж, следует проводить только по назначению специалиста и под его контролем.

Гепатолог советует придерживаясь здорового образа жизни и питания. Важно ограничить потребление продуктов с высоким содержанием сахара и животных жиров, а также включить в рацион полезные растительные масла, орехи и семена.

Подчеркивая важность здоровья печени Дианова напоминает о том, что симптомы патологий печени и желчного пузыря, такие как боли, тяжесть и дискомфорт в правом подреберье, горечь во рту, пожелтение глаз и вздутия, требуют внимания специалиста.