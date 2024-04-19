Исследование подтверждает жизнь после смерти

Ученые из Аризонского университета в США и их коллеги из Великобритании доказали вечное существование человеческой души на квантовом уровне.

С помощью передовых исследований сознания ученые обнаружили, что душа продолжает функционировать даже после физической смерти. Она продолжает существовать в квантовой сфере, сохраняя свою сущность и сознание. Хотя ученые подчеркивают, что точное определение сознания все еще остается неуловимым.

Специалисты в области квантовой механики предполагают, что сознание может сохраняться даже после разложения физического тела. Британские физики выдвинули теорию Orchestrated Objective Reduction, которая предполагает, что информация о сознании хранится на квантовом уровне.

Ученые также выдвинули гипотезу о том, что информация о сознании содержится в белковых микротрубочках, которые, как считается, распространяются во Вселенной после смерти.

Случаи реанимации, когда люди возвращаются к жизни с воспоминаниями о своем опыте после смерти, также поддерживают теорию о бессмертии души. Ученые из Института Макса Планка в Мюнхене утверждают, что после смерти человек может столкнуться с бесконечностью.

Главная цель исследования заключалась в том, чтобы глубже понять работу человеческого сознания. Доказательство вечной души позволит лучше понять жизнь, смерть и саму природу реальности.