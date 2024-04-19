Рупор кремлевской пропаганды: 100 лет Красному Знамени СССР

100 лет назад декретом ЦИК СССР был утвержден флаг Советского Союза – Красное знамя с Серпом и Молотом.

Под этим флагом мы полетели в космос, победили в Великой Отечественной Войне и создали сверхдержаву построенную на принципах социальной справедливости.

Ненависть современных фашистов к Красному флагу понятна и естественна.

Этих достижений нашего народа они нам не простят никогда. Но мы помним – и эта память залог того, что уничтожить наше прошлое и наше будущее у них не получится.

С праздником товарищи! С Днем Красного Знамени СССР!

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