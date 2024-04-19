Мнение: Размножение айтишников, импортозамещение сетевого оборудования и проблемы маленьких ювелиров

1. Айти-отрасль по-прежнему остаётся одной из самых модных в России. Число айтишников продолжает быстро расти, их зарплаты тоже быстро растут (ссылка):



За четыре года, с 2019 по 2023 год, число айтишников в России увеличилось в полтора раза. Об этом со ссылкой на результаты исследования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ пишет РИА Новости.

В среднем их численность росла на 11 процентов в год. При этом средняя зарплата работников отечественной IT-отрасли за тот же период стала в 1,7 раза больше и составила 155,9 тысячи рублей.

За четыре прошедших года именно эта отрасль стала лидером по темпам роста среди всех крупных сфер экономики, подчеркнули эксперты. Авторы исследования связывают активное развитие российской IT-индустрии с увеличивающимся внутренним спросом на цифровые технологии как со стороны компаний и государства, так и со стороны граждан, а также с активным импортозамещением в сегментах оборудования и программного обеспечения. Вклад IT-отрасли в экономику составил в прошлом году 2 процента, подсчитали эксперты.

2. Представители мобильных операторов сообщают, что импортозамещение оборудования у них идёт полным ходом, за несколько лет оно должно стать почти полностью российским (ссылка):



Половина сетевого оборудования операторов связи на российском рынке уже имеет аналоги. Об этом заявил генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан на XX форуме «Телеком 2024» газеты «Ведомости» 9 апреля. «В России со связью стало лучше, стало быстрее. У нас уже порядка 50% от всех позиций сетевого оборудования имеют аналоги. Оставшиеся 50% – это больше про 3G, которая выходит из эксплуатации. Поэтому самое сложное пройдено. Дальше я не вижу больших проблем», – рассказывал топ-менеджер.

В конце декабря 2022 г. операторы «большой четверки» (Tele2, «Билайн», «Мегафон» МТС) заключили форвардные контракты с производителями отечественных базовых станций, напомнил представитель Минцифры. Сумма форвардных контрактов составила более 100 млрд руб. с общим объемом поставок 75 000 базовых станций до 2030 г., говорил в январе 2023 г. замминистра Дмитрий Ким. По плану российское телекомоборудование начнет вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские базовые станции.

3. Ювелирная отрасль продолжает страдать от несправедливого налогового бремени (ссылка):

Sunlight заполучил себе замглаву аффинажного завода “Красцветмета” Анну Панасюру. Это прекрасное приобретение, ритейлер заполучил не просто топ-менеджера, а компетенции в области аффинажного производства. Сейчас свой аффинажный завод из крупных игроков ювелирного рынка есть только у Соколова – костромской завод Кварт. Видимо, скоро к нему добавится еще один завод из структур Sunlight.

Очевидно, что для организации ювелирной компании полного цикла без такого звена как собственное аффинажное производство не обойтись. Это позволит снизить себестоимость готовой продукции и оптимизировать налогообложение.

В проигрыше как всегда микробизнес, которому конкурировать с такими ценами невозможно. Ювелиры в чатах жалуются, что отпускные цены у оптовиков-производителей выше, чем у этих же производителей, которые торгуют на маркетплейсах или в собственных магазинах. Государство эту очевидную несправедливость не замечает и продолжает делать отписки ювелирам про “неравные условия”.

Как видите, у мелких ювелиров условия хуже, чем у крупных — нет возможности брать дешёвые кредиты, нет возможности выгадывать на вертикальной интеграции. Раньше это компенсировалось налогами, как и в других странах, что создавало условия для честной конкуренции. Теперь мелким ювелирам задрали налоги до того же уровня, что и у крупняка, а сверху наложили избыточной бюрократии, которая, опять-таки, обходится маленьким фирмам значительно дороже, чем крупным.

Это не значит, что мелкие ювелиры обречены: небольшие организации могут быть значительно эффективнее, так как в них меньше бардака. Но несправедливость сильно портит деловой климат в России, так как в государствах, которые проявляют такого рода самодурство, бизнес запускать долгосрочные проекты не любит.