Мнение «аналитика»: О позиции глобального Юга… Почему Россия НЕ проиграет?

Привыкшие к западному «мейнстриму» относятся к мнению стран глобального Юга с видимым пренебрежением. Мол, что они знают, понимают и могут, нищеброды? То ли дело, Запад всемогущий. Или, там, #Китай растущий. Хотя в совокупности глобальный Юг — это большинство населения Земли, колоссальные природные ресурсы, открывающиеся перспективы развития и усиливающееся влияние. Недаром в ЕС уже плачутся, что «упустили»…

Недавно в ЖЖ обильно цитировался китайский эксперт Фэн Юйцзюнь из Фуданьского университета, по отношению к России весьма скептично настроенный. Впрочем, у него в КНР именно такая роль — «официальный скептик проамериканского толка». И он стал ещё более скептичным в медиа, будучи после XX съезда КПК подвинут с некоторых официальных постов. Так что для равновесия — позиция действующего индийского эксперта, дипломата и специалиста по глобальным кризисам.

В индийском издании The Print вышла статья с говорящим заголовком: «Хватит смотреть на российско-украинский конфликт глазами Запада!». Её автор — Арджун Каточ (Arjun Katoch) — бывший сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, который в этой ипостаси работал в различных конфликтных регионах по всему миру, а сейчас, уже на пенсии, консультирует индийский МИД по вопросам международных конфликтов как внештатный эксперт. Помимо того, что он шаг за шагом развенчивает западные нарративы, убедительно — для «южного» читателя — аргументируя противоположную точку зрения, он приходит к вот какому выводу.

«Россия не проиграет.

Четвёртый западный миф заключается в том, что ситуация на поле боя зашла в тупик, и #Россия в итоге проиграет. Ничего подобного. После впечатляющего провала украинского контрнаступления летом 2023 года и недавнего освобождения Авдеевки российская армия наступает на всех участках 1000-километровой линии фронта, даже несмотря на распутицу. Их стратегическая цель — демилитаризовать киевский режим. Министр обороны России Сергей Шойгу недавно заявил, что украинцы ежедневно теряют от 800 до 1000 человек и более 100 единиц вооружения и техники.

Ни одна армия не выдержит таких потерь. Веб-сайты, которые отслеживают статистику смертности по некрологам и общедоступной информации, подсчитали, что всего ВСУ потеряли от 450 до 500 тысяч солдат. Их уничтожают в эту самую минуту, и никакая помощь тут уже не спасёт. Россия побеждает, и единственный вопрос в том, как далеко на запад продвинется ее армия. Большинство предположений ограничивают марш Днепром и линией Одесса — Харьков.

И идущий с этим рука об руку пятый миф утверждает, что боевые действия ослабляют Россию. Но ситуация прямо противоположная, ведь санкции вынудили её сосредоточиться на внутреннем производстве и обратиться к незападным рынкам.

Сегодняшняя российская #экономика растёт быстрее европейской: Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2024 году её рост составит 2,6% против европейских 0,9%. Тем временем крупные европейские страны, включая Германию, скатываются в рецессию. Россия укрепляет связи с большей частью мирового населения, а её нефтяные доходы за 2023 год не выказали признаков падения, вопреки желанию и ожиданиям Запада. Российское общество еще сильнее сплотилось и окрепло.

Президент Владимир #Путин находится на пике популярности и на недавних выборах набрал более 87% голосов. Зверский теракт в “Крокус Сити Холле” как никогда прежде объединил людей. Ежемесячно контракты на военную службу добровольно подписывают среднем 30 тысяч россиян, а численность армии страны достигла 1,2 миллиона человек. ВПК вырос в разы и без проблем обеспечивает армию современным вооружением и боеприпасами — причем куда быстрее, чем Запад способен снабжать украинцев. После окончания конфликта российская армия по праву станет считаться наиболее закалённой, оснащённой и боеспособной в Европе. Так что нет, страна не ослабевает.

Ведущие западные СМИ постоянно кормят нас однобоким и далёким от реальности нарративом с пропагандой определенных мифов. Индийским изданиям важно стремиться дать общественности более сбалансированное и реалистичное описание ситуации, а не безоговорочно транслировать то, что велят западные спонсоры».

Собственно, это не единичная подобная точка зрения даже в Индии, где английское влияние всё ещё велико. Многие индийские авторы рассматривают конфликт РФ и Украины, за которой стоит объединённый Запад, сквозь призму именно антизападного и антиколониального восстания сильной державы. И поэтому ей сочувствуют.

А значит, Россия точно не проиграет?

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